Alberto Moleiro, exfutbolista de Las Palmas, mejor jugador sub-23 de La Liga en el mes de octubre El joven tinerfeño se lleva este galardón después de haberse impuesto en la votación a futbolistas como Arda Güler o Pablo Barrios

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:02 | Actualizado 15:11h. Comenta Compartir

Alberto Moleiro ha sido elegido como mejor jugador sub-23 de Primera División en el mes de octubre. Tras realizar unas dignas actuaciones con el Villarreal, el joven tinerfeño se impuso en la votación a futbolistas como Arda Güler o Pablo Barrios.

El exjugador de Las Palmas ha brillado este mes con grandes actuaciones. Una de ellas fue contra el Real Betis en el Estadio de la Cerámica, donde marcó un gol y repartió una asistencia. Poco a poco Moleiro se ha ido adaptando al submarino amarillo y ahora mismo es pieza clave en el conjunto entrenado por Marcelino García Toral.

No es la primera vez que el canterano de la UD recibe este galardón. El año pasado aún con la camiseta pio-pio, recibió también en el mes de septiembre el premio a mejor jugador sub-23, cuando compartía vestuario con futbolistas como Fàbio Silva, Darío Essugo o Javi Muñoz.

Actualmente Moleiro tiene un valor de mercado de 25 millones de euros según la página especializada Transfermarkt, aunque Las Palmas lo vendió por 16 millones más variables al conjunto groguet.