El Unión Viera se reivindica en el fútbol nacional

El 'Equipo del Barrio' continúa soñando con una permanencia que sería todo un hito para un club que cumple 60 años de existencia. Tras el empate sumado ante La Solana en el Alfonso Silva (1-1) y el triunfo frente al Albacete en tierras manchegas (1-3), el Unión Viera -decano del fútbol femenino isleño- retoma el pulso en su pugna por la permanencia en la Segunda RFEF, el tercer escalón del fútbol.

El camino no ha sido fácil. De hecho, y después de tres fases de ascenso fallidas, alcanzó este año el ansiado salto tras una campaña casi sin mácula. Sin embargo, el contraste entre el escenario isleño y el nacional ha sido más que evidente.

«Desde que conseguimos el objetivo, reconozco que he estado más que preocupado», asegura el presidente, Juan Francisco Ramos. «No es que no nos ilusionara el objetivo, pero sabíamos que tocaba redoblar esfuerzos en la planificación del proyecto por muchos motivos», agrega, entre una mezcla de orgullo y precaución.

«Hay regiones que, en cuanto a estructura, competencia y desarrollo, llevan ventaja con respecto a otras como Canarias», argumenta el responsable de la sección femenina, David Martel. «No es fácil traer a jugadoras de la península en estos escalafones, no solo por la cuestión económica. Y si escrutas el 'mercado canario' sabes que tienes que competir con clubes que parten con ventaja como el Granadilla, el Femarguín o Juan Grande. Aun así, somos un equipo humilde pero ambicioso en cuanto a objetivos».

La pretemporada dejó en evidencia ese duro trance para el Viera. Y en liga llegaron los puntos sobre las íes: derrota por 0-4 frente al Atlético Baleares y eliminación a la primera de cambios en la Copa de la Reina frente al DUX Logroño (0-1). «La diferencia ha sido abismal», reconoce Iris Sosa, capitana del equipo. «Esta categoría nos ha exigido mucho más a nivel físico, técnico y táctico. Pero nos hemos ido preparando para esto».

La derrota, a continuación, frente al Levante B (1-2) esbozó una franca mejoría, pero aún insuficiente. El 4-0 frente al Fundación Tenerife volvió a difuminar al equipo parecía tocar fondo, aunque la confianza de la entrenadora, Carla Hernández, seguía intacta. «Sigo creyendo que la clave es la unión del grupo. Cuánto más se consolide ese aspecto, más posibilidades tendremos».

No solo ha sido la pizarra ni la preparación física . El papel del nutricionista se ha antojado vital en las últimas semanas. «En Primera Nacional, si te soy sincera, no necesitabas estar al 100% para ganar todos los partidos. Ahora hemos tenido derrotas ante rivales que, a mi juicio, no eran mejores en cuanto a calidad. Cometemos muchos menos errores que, al fin y al cabo, nos estaban lastrando en los resultados, Estoy convencida que podemos quedar a mitad de tabla», subraya Sosa.

«Esta es una carrera de fondo», insiste Hernández. «Seguirán habiendo obstáculos. Solo hemos subido el primer escalón. Hay que estar preparados para nuevos altibajos. Hemos cambiado la mentalidad y ahora estamos en fase ascendente».

De momento, el Viera se encuentra decimocuarto en la tabla con 4 puntos en 5 partidos, empatado en unidades con La Solana, equipo que marca la frontera con la permanencia. En las próximas semanas llegan rivales directos como el Pozoalbense y el Valencia B, además de los tres puntos que se anotará automáticamente ante el Santa Teresa, excluido de la competición por problemas económicos -se le anotará un 0-3 automáticamente en la clasificación en esa jornada-, aunque por medio se cruzarán rivales de la vitola del Cáceres Atlético -3º en la clasificación- y el derbi frente al Femarguín (2º).

En definitiva, un otoño lleno de curvas, pero el panorama ha cambiado para el Viera. Su presidente lo tiene claro: «Contamos con el apoyo inestimable del IMD y de las administraciones públicas. Aun así, no es una misión sencilla. En cualquier caso, si logramos la permanencia sería, sin duda, uno de los grandes hitos en los 60 años de historia que tiene el club».