Jenni Hermoso vuelve a la selección, sin las 15 rebeldes

Jenni Hermoso es la principal novedad en la convocatoria de la selección femenina facilitada este lunes por Jorge Vilda para la Copa de Naciones que se disputará a partir de la próxima semana en Australia, torneo en el que España se enfrentará a la anfitriona, Jamaica y la República Checa y servirá como preparación para el Mundial del próximo verano.

Pese a no formar parte del grupo de las 15 jugadoras que se rebelaron contra el seleccionador, la exdelantera del Barcelona, actualmente en el Pachuca y ausente en las dos últimas concentraciones de España, emitió un comunicado días después de la polémica apoyando a las futbolistas en su reivindicación, pero discrepando en las formas. «Quiero manifestar públicamente mi apoyo a todas las compañeras que hace unos días decidieron comunicar su postura. No solamente entiendo sus razones, sino que también he vivido muchas de las sensaciones y preocupaciones que han comunicado. Aunque no comparta las formas, sí empatizo con la necesidad de hacer algo, ya que estamos en medio de una situación insostenible», afirmó Jenni Hermoso.

La disputa de la Copa de Naciones es la penúltima ventana previa a la celebración del Mundial, por lo que todo apunta a que la situación es irreversible y ninguna de las futbolistas que se posicionaron contra Vilda estará en el campeonato planetario. Irene Paredes, que al igual que Jenni Hermoso mostró su respaldo a las 15 díscolas, no está en la lista para la Copa de Naciones. En el caso de Alexia Putellas, la Balón de Oro continúa aún lesionada a causa de la rotura de ligamentos que sufrió a días de comenzar la Eurocopa.

Jorge Vilda se mostró ilusionado con la lista al estar formada por futbolistas que «saben lo que es vestir con ilusión esta camiseta» y rehuyó hablar de las ausentes al declarar: «Si fuera mañana el Mundial, me iba con estas jugadoras».

Además de Jenni Hermoso, máxima goleadora de la historia de la selección española, la portera de la Real Sociedad Elene Lete y las defensas Paula Tomás (Levante) y Bibiane Schulze (Athletic) son las otras novedades de una convocatoria también intergrada por Misa Rodríguez (Real Madrid), Enith Salon (Valencia), Ivana Andrés (Real Madrid), Rocío Gálvez (Real Madrid), María Méndez (Levante), Sheila García (Atlético), Oihane Hernández (Athletic), Olga Carmona (Real Madrid), Laia Codina (Barcelona), Maite Oroz (Real Madrid), Irene Guerrero (Atlético), Tere Abelleira (Real Madrid), Marta Carro (Valencia), Claudia Zornoza (Real Madrid), Fiamma Benítez (Valencia), Marta Cardona (Atlético), Alba Redondo (Levante), Athenea del Castillo (Real Madrid), Salma Paralluelo (Barcelona), Esther González (Real Madrid) y Eva Navarro (Atlético).