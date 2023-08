Madrid agasaja a las campeonas

La selección española femenina recibió en Madrid el merecido homenaje por su victoria en el Mundial. Trece años después de aquella inolvidable noche de celebración con Iniesta, Xavi, Villa, Casillas, Ramos o Piqué por las calles de Madrid, Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Alexia Putellas, Salma Paralluelo, Irene Paredes o Jennifer Hermoso asumieron el testigo en otra velada para la historia en la capital de España, que abandonó su letargo veraniego en mitad del caluroso agosto y arropó a sus nuevas heroínas.

Poco antes de las 22:00 horas, aterrizó en Barajas el vuelo que traía a las campeonas del mundo desde Sídney, con escala en Doha. Rostros de cansancio, pero también de alegría e ilusión. Muchas horas de avión, también de festejo, pero quedaba por delante el punto culminante de la celebración, el encuentro con esa afición que en las últimas semanas se ha acostumbrado a madrugar para seguir las andanzas de las heroínas del balón en las antípodas.

Un autobús condujo a las internacionales hasta la Puerta de Alcalá, donde subieron a bordo del vehículo descapotable en el que completaron la rúa por las calles de Madrid. Lo tardío de la hora evitó que se concentrase un mayor número de aficionados en algunas de las arterias principales de la capital, principalmente en el inicio del recorrido, aunque el baño de masas se produjo en Cibeles y la Gran Vía, ya teñidas del color rojo de camisetas y bufandas mientras en Puente del Rey, junto al río Manzanares, artistas como Camela, Vicco o Juan Magán animaban al público congregado para agasajar a las mujeres de oro.

El festejo siguió tomando temperatura a través de Plaza de España y la calle de la Princesa. Moncloa, la Avenida Séneca en la Ciudad Universitaria y la Avenida de Valladolid fueron las siguientes paradas en un recorrido que alcanzó su destino muy cerca de la medianoche para delirio de las miles de personas que esperaban desde hace horas la llegada sus heroínas. En Puente del Rey, la Explanada de la Selección Española, como fue bautizado este espacio hace trece años con el primer Mundial masculino de la historia de España, la celebración alcanzó su punto culminante.

Una a una, las 23 campeonas del mundo fueron apareciendo en escena. Misa Rodríguez, Ona Batlle, Teresa Abelleira, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Jennifer Hermoso, Alexia Putellas, Oihane Hernández, Enith Salón, Laia Codina, Eva Navarro, María Pérez, Alba Redondo, Salma Paralluelo, Rocío Gálvez, Claudia Zornoza, Athenea del Castillo, Cata Coll, Esther González, Irene Guerrero, Olga Carmona, Ivana Andrés y el seleccionador Jorge Vilda recibieron la ovación de la afición española.

Olga Carmona, la más aclamada

«Buenas noches Madrid, buenas noches España», gritó la capitana Ivana Andrés, con el trofeo más preciado del mundo entre las manos, a buen recaudo. «Estábamos deseando estar aquí con vosotros. Os lo dedicamos a toda España», añadió a continuación, al ritmo del cántico de «campeonas del mundo».

«Aquí tenemos a toda España en pie, sin vuestra energía y vuestro apoyo esto no huibera sido posible», expresó a continuación el seleccionador, Jorge Vilda. «Quiero acordarme de todas las jugadoras que no han podido estar, que lograron la clasificación y no han podido estar», añadió el técnico, puesto en duda en mitad del terremoto de las 15 rebeldes y finalmente campeón del mundo desde el banquillo.

El momento más emotivo de la noche llegó con Olga Carmona, la más aplaudida horas después de marcar el gol decisivo de la final pero también de conocer la terrible noticia de la muerte de su padre. Con lágrimas en el rostro pero el calor de todo un país en el corazón, la sevillana reconoció lo difícil de «un día de muchas emociones», el «mejor» de su vida que luego se convirtió en el «peor». «Aquí tenéis la estrella que tanto queríamos, no solo la que llevamos en el pecho sino las que están en el cielo y nos han acompañado», dijo la andaluza, la mujer que emuló a Iniesta y ya es historia viva del fútbol español.