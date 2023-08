Jorge Vilda: «Toca celebrar pero queremos más»

De discutido tras sufrir una goleada hiriente ante Japón a ser jaleado por todos y todas después de conducir a la selección femenina de fútbol a su primera semifinal mundialista de la historia. Así es el fútbol y así le ha ocurrido al técnico Jorge Vilda, feliz tras haber conseguido el triunfo más importante de su carrera ante Países Bajos.

«Significa mucho para mí este pase a semifinales. Siempre se sueña con un momento así. Hemos llegado por primera vez a esta ronda. Hoy toca celebrar, pero queremos más», analizó el madrileño, agradecido a la confianza que desde la FEF le ha mostrado el presidente Luis Rubiales en su peor momento, cuando la rebelión del grupo principal de jugadoras.

«La Federación y su presidente siempre me han ayudado. Cualquier empleado del fútbol femenino se siente respaldado. Estoy muy feliz, tengo muchas ganas de poder seguir logrando más cosas. Ha sido muy importante el apoyo del presidente en este año especial», desgranó Vilda.

¿Cómo resume el encuentro?: «Se ha dado el partido que nos habíamos imaginado. Han seguido con el mismo sistema y era el choque que esperábamos. Creo que cuando han vuelto a las tres centrales, nos ha favorecido para aprovechar los espacios. También teníamos preparados los penaltis», afirmó.

El seleccionador español detalló sus sensaciones tras el gol decisivo anotado por Salma Paralluelo: «Me he sentido con mucha alegría. El partido en la primera parte era para haber metido algún gol. En la segunda parte, nos han hecho algo de daño. Te empatan, vas a la prórroga, pero lo bueno es que no hemos dejado de creer. Con el gol del Salma, he tenido una explosión de alegría tremenda. Esta jugadora tiene un potencial enorme y aún no ha tocado techo. Lo mejor de Salma está por venir».