España busca los honores para asaltar la historia

«Es normal que se nos critique y se nos exija más, lo asumimos. La crítica forma parte de nuestro trabajo». A Irene Paredes se le retiró el brazalete cuando regresó a la selección, pero la central vasca del Barça actúa como capitana en las buenas y en las malas. Nunca se esconde y ya dio la cara después del desastre ante Japón en el último duelo de la fase de grupos del Mundial. España se mide este sábado (7:00 horas/La 1) ante Suiza para buscar los cuartos de final en el campeonato del mundo femenino, un reto mayúsculo para el grupo que dirige Jorge Vilda, que nunca ha superado una ronda eliminatoria en los grandes torneos. «Tenemos una nueva oportunidad para estar más cerca de la España que queremos ser. Somos capaces de dar más», reflexionó la defensa de Legazpi en la previa ante las helvéticas.

Tras la goleada ante las Nadeshiko empieza el verdadero Mundial para España, que no solo tiene que estar afinada de cara a puerta frente a Suiza- ya lo estuvo ante las débiles Costa Rica y Zambia - sino también en defensa, donde La Roja se había mostrado como un muro hasta la llegada de las asiáticas, que las descosieron con una clase magistral al contaataque. La inestabilidad atrás volvió a agitar unas aguas que parecían estar más que calmadas en un grupo casi liberado de la polémica con las 15 rebeldes. La Roja era un oasis hasta la irrupción de Hinata Miyazawa y compañía.

Corre el riesgo ahora el bloque de Vilda que su rival juegue a imagen y semejanza de las del imperio del Sol Naciente. «Ni antes éramos tan buenas, ni ahora somos tan malas», recalcó acertadamente Tere Abelleira tras la debacle. La gallega es el cénit del 'tiki taka' de una selección que espera que Alexia Putellas dé por fín un paso al frente en la cita mundialista. Buena parte del éxito de La Roja puede estar en que la atacante del Barça, doble Balón de Oro, recupere su excelencia después de vivir una temporada en la que apenas ha participado tras caer gravemente lesionada en la pasada Eurocopa. También se espera el gran día de Aitana Bonmatí ante un rival de empaque -ya fue MVP frente a Costa Rica - después de la gran temporada que ha firmado con el Barça, con quien logró un triplete (Liga, Supercopa y Champions). La catalana debe poner el broche a un año en el que ha sido una de las grandes protagonistas del planeta fútbol. «Hay gente esperando el fallo de España», manifestó Jennifer Hermoso en defensa del grupo. La delantera del Pachuca mexicano, máxima goleadora en la historia de La Roja, también se antoja imprescindible en los ataques españoles para ver al equipo entre las mejores.

No será un rival fácil para el combinado español, ya que Suiza no han encajado ni un solo gol en toda la fase de grupos, donde se midió a Nueva Zelanda, Filipinas y la potente Noruega. El combinado que dirige Inka Grings llega a la cita imbatida después de tres porterías a cero, lo que la convierte en un auténtico muro defensivo cuya solidez es difícil de romper, aunque también es cierto que mostraron debilidad en el apartado ofensivo, con tan solo dos dianas anotadas en los tres partidos que ha disputado. No ha visto puerta todavía su máxima goleadora y conocida de la afición española: Ana-Maria Crnogorčević. La atacante de origen croata juega en el Barcelona muchas veces de lateral, pero su selección es su mejor atacante histórica, anotando 67 goles en 117 partidos. La máxima referencia en el ataque de las centroeuropeas juega en punta junto a Ramona Bachmann, otra de las armas de esta navaja suiza, y que con Lia Wälti forman un trío bien peligroso para los intereses de La Roja.

España y Suiza se han enfrentado hasta la fecha en nueve ocasiones, con un bagaje de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas para las nuestras. La última vez que se enfrentaron fue el 6 de marzo de 2019 con triunfo para las nuestras (0-2). España está deseosa de dar el gran salto con la mejor generación de futbolistas que ha tenido hasta la fecha y que tienen un potente gen ganador. No solo por el influjo de un Barça que reinó este curso por segunda vez en la Champions League sino por lo cosechado en los últimos tiempos por las categorías inferiores, en las que La Roja posee un palmarés de mucho nivel gracias a los triunfos en los Europeos Sub-19 y las citas mundiales Sub-17 y Sub-20. Jorge Vilda, al que se le mira con lupa tras la decepción asiática, tiene buenos espejos donde mirarse a la hora de levantar la motivación en el grupo que dirige en esta cita de Australia y Nueva Zelanda.