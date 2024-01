Jenni Hermoso se sincera en 'Planeta Calleja' sobre lo que supuso para ella denunciar a Rubiales

Jenni Hermoso ha hablado por primera vez en un programa de televisión tras el beso no consentido por parte de Luis Rubiales, un escándalo que empañó el logro que la selección española de fútbol consiguió en el Mundial de Australia. La campeona del mundo, recientemente elegida tercera mejor jugadora del año por la FIFA en la premios The Best, fue la primera invitada en la nueva temporada del programa del aventurero Jesús Calleja, 'Planeta Calleja'. Había una gran expectación por conocer cómo la futbolista ahora enrolada en el Tigres mexicano ha vivido la polémica, unos meses que han sido un auténtico calvario para ella. La jugadora de fútbol se ha sincerado como nunca con Jesús Calleja, contándole cómo se ha sentido en este tiempo sin poder evitar las lágrimas.

En Islandia ha recorrido en moto el segundo glaciar más grande del país. Pero entre una parada y otra, la jugadora y el presentador han mantenido conversaciones en las que Hermoso se ha abierto en canal y ha revelado algunos momentos complicados sobre su familia que no se conocían hasta el momento. En pleno revuelo por el beso del que era entonces el presidente de la Federación Española de Fútbol, su madre sufrió un ictus. «Además de todo esto, llega un día que me tengo que ir a México y por cosas de la vida decido que ese día no me tengo que ir. Fui yo quien la encontré en el suelo y a parte de todo lo que llevas, que pasen esas cosas, pues imagínate», ha contado en el programa de Cuatro.

En este tiempo ha tenido que recurrir a la ayuda de su psicóloga y de todo su entorno. No obstante, lo que más le ha dolido es que su familia se haya visto afectada. «Yo pensaba que debía ser muy difícil ver a tu hija cada día en la televisión. Solo pensaba en mi madre y me dolía que tu hija estuviera teniendo tantas consecuencias. Me da mucha rabia porque ella es el pilar de mi vida», explicaba llorando.

Antes, en el regreso en avión desde Australia tras ganar el Mundial, Hermoso recibió presiones de Rubiales y su entorno para minimizar las consecuencias del famoso beso, un hecho por el que el expresidente de la federación está denunciado. Lo primero fue que intentase protagonizar un vídeo en el que quitase hierro al asunto, siendo el propio Rubiales quién se lo habría pedido «por sus hijas» en el avión, pero ella no accedió. Después, Hermoso aseguraba que «le dijeron a otra jugadora que saliese en el vídeo a decir que ese momento fue un acto de espontaneidad y efusividad».

Para Jennifer Hermoso, lo que sucedió «fue un acto que había que denunciar» a pesar de tener claro que «si no lo hubiese hecho, si hubiese admitido en un vídeo que no pasaba nada, hubiera tenido cosas extradeportivas que quizá hubieran ayudado mucho», siendo el evitar que esa situación se repita con otras chicas el motor que le impulsó a denunciarlo. «Hice lo correcto», lamentó a la vez que aseguró que «hasta el día de hoy, no he sido capaz de revivir ese momento», admitió una Jenni visiblemente emocionada.

«Han llegado a desearme que me parta las rodillas»

Hermoso defendió su decisión de denunciar a Rubiales en la justicia ordinaria. «Me hizo mucho daño, a mí y a mis compañeras. Y sobre todo que es un acto que se debía denunciar», tras lo que añadió que la presión mediática le hizo escapar. «Tuve que huir, cuando yo no había hecho nada. Bueno sí. Ahora he hecho mucho más que ganar un campeonato del mundo», apuntó.

Asimismo, reivindicó la actitud que tuvo durante los instantes posteriores al beso. «Yo sigo riendo. Cómo no iba a seguir sonriendo. Me juzgan porque seguía disfrutando. En ese momento era imposible meterte y pensar qué ha pasado. Me quitasteis el mejor momento de mi vida». Hermoso también desveló las amenazas sufridas durante este tiempo: «¿Te aumentaron los haters después de la movida?», le preguntó Calleja. La jugadora del Tigres de México desvela algunos de los comentarios más desagradables que ha recibido a través de redes sociales: «Como te vea por la calle, te apuñalo. Lo más heavy que he podido encontrarme, aparte de insultos, desearme que me parta las rodillas… Eso a veces es difícil de gestionar».

Junto a Calleja ha vivido un viaje que ha calificado como «liberador». La futbolista habló sin tapujos sobre muchos asuntos que han estado bajo la lupa en los últimos meses. Entre ellos, situaciones inauditas en las concentraciones de la selección en las que no duda en señalar a Jorge Vilda y el control que ejercía sobre las jugadoras no permitiéndoles cerrar la puerta de su habitaciones o preguntándoles qué llevaban en sus compras. Pero también al anterior seleccionador Ignacio Quereda, que permaneció en el puesto dos décadas: «Teníamos un entrenador que llevaba veintipico años en el puesto. No se preparaba nada. Nos fuimos al primer Mundial, en Canadá, y antes jugamos un partido amistoso... ¡entre nosotras!».

En estos momentos de sinceridad con Calleja, el presentador leonés no se cortó en preguntarle a la jugadora sobre su vida íntima. Hermoso desveló que no tiene pareja y confesó que nunca explicó a su familia que le gustaban las mujeres, a pesar de que ellos fueran conscientes de ello. «Nunca lo llegué a decir. Nunca he dicho abiertamente que me gustan las chicas. Es algo que era tabú siempre. Nunca ha hecho falta preguntar, mis padres lo sabían», explicó. De igual forma, Hermoso lanzó un alegato en contra de silenciar o atacar a los futbolistas que declaran abiertamente ser homosexuales.