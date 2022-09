Las díscolas alegan motivos de salud para no volver a la selección con Vilda

Motivos emocionales y de salud son los que han esgrimido principlamente las quince jugadoras de la selección que se niegan a jugar con España mientras Jorge Vilda siga como máximo responsable del combinado absoluto femenino. Así se desprende del contenido del mail que las futbolistas enviaron el jueves, de forma escalonada pero casi automáticamente seguida, a la sede de laFederación Española de Fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

En ese documento, avanzado por la SER, las internacionales explican que los útimos acontecimientos acaecidos en la selección española y la situación generada, según ellas bien conocida por el presidente Luis Rubiales, están afectando de forma importante a sus estados emocionales y, por tanto, a su salud.

«Debido a todo ello, actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida», añaden, una a una, en el mensaje.

«Mi compromiso con el equipo en el pasado, presente y futuro fue, es y será absoluto. Y soy la primera que deseo conseguir el máximo número de éxitos deportivos para nuestra selección. Quedo a vuestra entera disposición para lo que consideren oportuno siempre con el objetivo de buscar lo mejor para nuestra selección nacional», concluye el rotundo escrito de cada jugadora.

Órdago sin precedentes

Este plante, sin precedentes en la historia del fútbol español, ha provocado un nuevo terremoto en la selección femenina que pone en la encrucijada al presidente Rubiales pone a Jorge Vilda contra las cuerdas. La situación es muy delicada. Si ceden ante las pretensiones de las futbolistas los rectores federativos habrán sentado un precedente gravísimo. Y si mantienen el pulso con el nutrido grupo de jugadoras internacionales, el nivel de España se resentirá y cada concentración se desarrollará con un ambiente irrespirable.

Las quince futbolistas han lanzado un órdago por escrito que va todavía mucho más allá de o ocurrido a principios de mes, cuando la gran mayoría de las jugadoras convocadas para los duelos contra Hungría y Ucrania reclamó la destitución del técnico. Compareció Jorge Vilda, luego las capitanas por separado y aparentemente se produjo un compromiso de ambas partes con Rubiales de dialogar, mejorar lo que se hiciera mal y revertir la situación. Sin embargo, lejos de cerrarse, la brecha se ha agrandado y es sangrante.

Este grupo de quince rebeldes está formado por seis jugadores del Barcelona: Patri Guijarro, Sandra Paños, Mapi León, Claudia Pina, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. Al núcleo duro de las azulgrana se suman Ainhoa Moraza y Lola Gallardo del Atlético de Madrid; Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi de la Real Sociedad; Leila Ouahabi y Laia Aleixandri, del Manchester City; Ona Batlle y Lucía García, del Manchester United y Andrea Pereira del Club América de México.

Asombro y enfado

Sin embargo, no se encuentran en esa lista ninguna jugadora del Real Madrid, a pesar de que acudieron ocho a la última convocatoria de Jorge Vilda, ni tampoco las barcelonistas Alexia Putellas, lesionada en la rodilla para toda la temporada, e Irene Paredes, quien es además capitana de la selección y ejerció de portavoz en el anterior amago de motín.

📍 COMUNICADO OFICIAL |

Selección absoluta femenina de fútbol



🔗 https://t.co/TojMlGrRe6pic.twitter.com/Da3zAtHZ8c RFEF (@rfef) September 22, 2022

La Federación no sale de su asombro, perplejidad y enfado ante esta actitud de las futbolistas. Insiste en que no va a admitir «ningún tipo de presión» y confirma su apoyo al seleccionador. «Este tipo de maniobras se encuentran alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte y son nocivas», afirmó en un comunicado.

Además, el ente que gobierna de forma polémica Luis Rubiales recordó que no acudir a la llamada de una selección puede ser castigado con una sanción de entre dos y cinco años de inhabilitación, aunque matizó que no llegará a ese extremo. Enfatizó, en todo caso, que serán convocadas aquellas jugadoras que estén comprometidas «aunque sean juveniles».

Pedir perdón

«Este hecho ha pasado a ser de una cuestión deportiva a una cuestión de dignidad. La selección es innegociable. Es una situación sin precedentes en la historia del fútbol, tanto masculino como femenino, en el ámbito español y mundial», subraya la federación, que, además, dejó claras sus condiciones para que las deportistas díscolas regresen con La Roja. «Las futbolistas que han presentado su renuncia únicamente regresarán en un futuro a la disciplina de la selección si asumen su error y piden perdón».

Se da la circunstancia de que enfrentamiento tiene lugar una semana antes de que Vilda haga pública una nueva convocatoria de la selección para los amistosos contra Suecia (7 de octubre) en el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba y Estados Unidos, cuatro días después, en el Sadar de Pamplona. Además, en el horizonte están también el Mundial de Australia y Nueva Zelanda del próximo verano, en concreto del 20 de julio al 20 de agosto.

Todavía quedan capítulos de conflictos por escribirse en esta extraña e inédita historia, pero cada renglón nuevo que se conoce supone otro borrón y, lo que es todavía más grave, un paso atrás en el crecimiento sostenido y la efervescencia social que había experimentado el fútbol femenino en España a lo largo de los últimos años.