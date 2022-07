Cuartos de final La mejor España no fue suficiente La Roja, que sometió a la anfitriona Inglaterra en su partido más completo de los últimos años, se queda fuera de la semifinal de la Eurocopa en la prórroga

España lo tenía todo en contra, y cayó con honores. Una selección que había sufrido en sus tres duelos de la fase de grupos ante la que más plácidamente había superado ese primer tramo de la Eurocopa, Inglaterra. Un insaciable combinado que llegaba a la cita en Brighton con el récord de tantos a favor (14) y ni uno solo en contra. Encima, jugando en casa, impulsada por su afición, pero ya se sabe que hay quien se crece ante las adversidades.

La Roja se creció tanto que mereció el pase a la semifinal del torneo continental tras firmar un encuentro en el que dominó a una de las grandes favoritas, que hasta ese momento habían sometido a sus rivales con puño de hierro. No le amilanó ni el ensordecedor ambiente que se vivió en el Community Stadium, donde hacía unos días la anfitriona había aplastado a Noruega con la mayor goleada del torneo (8-0). Las locales repitieron el mismo once de sus tres partidos anteriores. Jorge Vilda, por su parte, decidió sentar a la exdelantera del Athletic Lucía García en el banquillo, tras haber actuado de inicio en la fase de grupos, devolviendo la titularidad a Esther. Un once en el que sorprendió Tere Abelleira, reclutada por la baja de Salma Paralluelo, y también la presencia de las dos protagonistas del solitario tanto ante Dinamarca, Olga Carmona y Marta Cardona. Un planteamiento que sin duda sorprendió a Inglaterra, y que hizo ver a la España más ofensiva del torneo.

En el minuto tres Cardona ya habían inquietado la meta defendida por Earps. Luego fue Mariona la que probó fortuna, con un disparo desde la frontal del área. La Roja estaba cómoda tocando, sin complejos, ante un conjunto británico al que, con Sarina Wiegman dirigiéndolo ya desde el banquillo, tras superar el coronavirus, le costaba encontrar a sus jugadoras de ataque. Tan solo tuvieron cinco minutos de cierto dominio en la primera mitad, con un gol de White anulado por fuera de juego en el 37.

2 Inglaterra Earps, Daly (Greenwood, min. 82), Williamson, Bright, Bronze, Stanway, Walsh (Scoot, min. 115), Kirby (Toone, min. 64), Mead (Kelly, min. 58), Hemp (Parris, min. 116) y White (Russo, min. 58). 1 España Paños, Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Olga Carmona, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Abelleira (Aleixandri, min. 70), Cardona (Athenea del Castillo, min. 46), Esther González (Sheila García, min. 77) y Mariona (Amaiur, min. 100). Goles: 0-1: min. 54, Esther González. 1-1: min. 83, Toone. 2-1: min. 96, Stanway.

Árbitra: Stefanie Frappart (Francia). Amonestó a Mapi León y Misa Rodríguez, que se encontraba en el banquillo.

Incidencias: Partido de cuartos de final de la Eurocopa femenina, disputado en el Community Stadium de Brighton. Lleno. 30.000 espectadores.

Tras el descanso, Vilda dio entrada a Athenea del Castillo en el carril derecho para aportar más mordiente. Y vaya si lo hizo. Ocho minutos más tarde puso un centro que se encargó Esther de transformar en el 0-1, el primer tanto que recibía Inglaterra en su Eurocopa.

Polémico empate

Las 'Lionesses' trataron de poner una marcha más al verse por detrás en el marcador, rondando el área de Sandra Paños, pero España quería más. La cántabra Athenea se sacó un centro chut que volvió a poner nerviosa a la parroquia local, que veía como las suyas se echaban cada vez más hacia arriba en busca del empate. La Roja, más acostumbrada a verse en esa tesitura en este torneo, supo aguantar, hasta que llegó la igualada en el 83, en una jugada aislada, con un remate de Toone, en el que se pidió falta a Irene Paredes.

El Community Stadium despertó de su letargo para tratar de evitar la prórroga, pero el choque se decidió ahí. Stanway se sacó un zapatazo en el 96 ante el que nada pudo hacer Paños bajo palos, dándole por primera vez la ventaja a Inglaterra. La Roja se encomendó a Amaiur Sarriegi, segunda máxima anotadora nacional de la liga española, con el dorsal 14, el que iba a portar Alexia Putellas, a la que sustituyó a última hora en la lista. Salió en el minuto 100, pero ni ella ni el resto de sus compañeras pudieron forzar los penaltis.