«El Gran Canaria se nos queda grande, pero lo del Nou Camp es un impulso»

No paran de sucederse los ecos de lo acontecido en el partido de la Champions femenina entre Barcelona y Real Madrid, disputado el pasado miércoles en el Nou Camp ante 91.553 espectadores, récord mundial de asistencia en un encuentro de fútbol disputado por mujeres. En opinión generalizada, pone los cimientos del crecimiento que tanto se venía demandando en la disciplina para reducir la brecha abismal que ahora se da entre los géneros. Sin duda, la implicación de dos de los escudos más potentes a escala planetaria ha supuesto una lanzadera sin igual en esta carrera porque, como se coincide, el poder mediático de Barça y Madrid es inabarcable y, cuando se cruzan, resulta imposible establecer límites.

En clave regional, el fútbol femenino también camina a lomos de la vanguardia, con clubes y proyectos consolidados en los que la apuesta por la cantera reluce y premia los esfuerzos. Sin ir más lejos, la portera del Real Madrid, María Isabel Rodríguez, Misa, salió de Telde, con paso formativo por el Femarguín, para ser una las protagonistas de un evento ya instalado en la historia. Sin olvidar a Andrea Falcón, ahora en el Levante, internacional y campeona de todo con el Barça y que, tras iniciarse en el Arucas, tiró la puerta abajo en el Unión Viera. Precisamente del Unión Viera hay en estos momentos varias integrantes convocadas por España. En la provincia de Tenerife disponen de referentes sólidos como el Granadilla o el Real Unión.

Y en Las Palmas, integrados en la Liga Reto, equivalente a la Segunda División, Femarguín y Juan Grande defienden pabellón así como un Unión Viera recién ascendido a Tercera. Son los actores más visibles y representativos, los que confían en que lo del Nou Camp sea el inicio de una nueva era para la que vienen peleando desde hace incontables años, superando adversidades y agravios. Voces autorizadas de cada uno de estos escudos ponderan que el aludido registro ambiental «supone una noticia magnífica, un antes y un después por su magnitud», si bien previenen de que el fenómeno es extrapolable «con condiciones».

« No creo que el poder de convocatoria de nuestros equipos supere los 3.000 o 4.000 espectadores. Es una estimación basada en los datos históricos. No se llegaría ni a la mitad del aforo del Gran Canaria... Llenaríamos el Alfonso Silva...Pero, sin duda, el impacto de un partido de esta magnitud nos ayuda, es la mejor publicidad posible para todos los que hemos amado y luchado por el fútbol femenino», dice Pacuco Ramos, presidente del Viera y pionero en esta cruzada en las islas. En 1978 fundó el equipo femenino del Viera, que no se regularizó a nivel federativo hasta 1994, y todavía recuerda los tiempos del Sanbrit o El Polvorín, conjuntos precursores medio siglo atrás: «No se me borra de la mente ir a jugar a Las Longueras en Telde o en Costa Ayala y ver a mujeres de más de 40 años participando de aquellos partidos informales... Era muy emocionante ver cómo se rebelaban, sus ganas de hacer deporte, de jugar al fútbol en una época llena de dificultades».

«El presupuesto del Barcelona femenino es más alto que el de su filial. Llevan muchos años de adelanto por su nivel de profesionalización. Y el Madrid ha creado una gran estructura. Están en otra escala. Aquí la demanda de apoyos a los clubes viene de largo. En el programa 'La Voz de la cantera' tenía un espacio dedicado a pedir dinero, ya fueran 1.000 o 2.000 pesetas, para todos los equipos, no solo para el Viera. Que los grandes clubes hayan apostado por el fútbol femenino supone un paso decisivo. Aquí el experimento de la UD duró poco, no fue bien. Quizás nos vendría muy bien que retomaran la idea porque la repercusión de la UD es la que es, no lo vamos a negar. Pero sí puedo decir en voz alta que los clubes hemos ido subiendo el listón. En el Viera, por ejemplo, tenemos tres equipos femeninos, nos han llamado de la selección a ocho jugadoras y tengo 16 fichas para formalizar en agosto de niñas que quieren iniciarse en el fútbol. Estamos en crecimiento y mi compromiso es seguir», insiste el veterano dirigente que va camino de los 75 años.

Más al sur, en Juan Grande, María Pontejo, actual entrenadora del Ginelux, es otra opinión ineludible en el análisis del fútbol femenino en Canarias y la onda expansiva que aquí puede llegar del clásico que rompió récords. En tiempos jugadora del Carrizal o Arguineguín, fundó el Achamán en el año 2002 al tiempo que germinaba en ella la vocación de entrenar. « Ni yo a veces me creo que podamos juntar 2.000 o 3.000 espectadores en un partido de fútbol femenino aquí, que se ha dado en algún derbi o en ocasiones especiales... Pues al ver casi 100.000 en los reportajes que sacaron de lo del Nou Camp... Me quedé sin palabras».

«Hasta hace poco todavía jugábamos aquí en tierra. La profesionalización que tienen Barcelona o Madrid es incomparable porque van con escudos que son caballos ganadores, marcas mundiales. Ojalá que lo que han logrado permita que deje de ser noticia que se llenen los estadios en partidos de fútbol femenino, que se haga tan habitual como en el masculino, aunque eso no es fácil. Es un paso del que todos nos podemos beneficiar porque, además, el campeonato femenino, en sus distintas divisiones, cada vez dispone de mejor organización y medios. Y damos espectáculo. Valga una anécdota que vivimos en el Juan Grande: compartimos patrocinador con el San Mateo, Panadería Pulido, y uno de los encargados de esta marca prefiere venir a vernos a nosotras que al San Mateo porque se ha enganchado a lo que ve en nuestros partidos. Es una victoria pequeña pero ilustrativa del terreno que estamos conquistando», añade.

Y no podía faltar en esta panorámica Miguel Ángel Sánchez, Micky, fundador del Femarguín en 2010 y que vio el encuentro Barça-Madrid con sus jugadoras en la sede del equipo de Arguineguín: «El mosaico, las gradas llenas... Nos quedamos impactados. Pero, al tiempo, supuso una motivación más porque muchas de esas jugadoras han sido rivales nuestras en otras campañas o compañeras, como en el caso de Misa, que estuvo aquí antes de irse al Atlético de Madrid e iniciar el periplo que le ha llevado al Madrid. Si ellas han podido, también las que siguen en el Femarguín pueden».

«El Madrid ha sabido gestionar de maravilla lo que es absorber a un club modesto como el Tacón y reconvertirlo. Eso le faltó en su día a la UD cuando creó el femenino. Le falló el modelo. Sin duda, que el equipo de la isla como es la UD regresara al ámbito femenino nos ayudaría a visibilizar más nuestro fútbol. Que un club como la UD apadrinara a otro sería una gran idea. ¿Jugar en el Gran Canaria? Con gradas supletorias hemos llegado a meter 1.500 personas ante el Juan Grande o jugándonos un ascenso. Creo que el estadio nos vendría grande. El Barcelona sabía que podía llenar el Nou Camp y acertó de lleno. Aquí es diferente. En Tenerife se está realizando un gran trabajo de cantera, no voy a descubrir yo la tradición del Unión Viera por aquí... Hemos evolucionado y lo que se vio en Barcelona nos impulsa, nos hace mirar al futuro con más motivación porque es un beneficio para el fútbol femenino en general, aunque nos quede mucho por hacer», concluye.