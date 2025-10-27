«El fútbol femenino está en su mejor momento histórico»

Óliver Viera Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 19:13 Comenta Compartir

Migdalia Rodríguez (Telde, 1983) es una de las pioneras del fútbol femenino en Canarias. Exjugadora y entrenadora, uno de sus mayores logros deportivos ha sido dirigir al Femarguín en la Segunda División del fútbol femenino español. Durante años estuvo ayudando a la UD Telde en lo que hiciera falta, llegando a convertirse en presidenta y evitando la desaparición de este histórico club. También fue presidenta de la Asociación Canaria de Gestores Deportivos (ACAGEDE).

-Su última etapa en los banquillos fue en el Femarguín, ¿tiene ganas de volver a entrenar?

-No tengo ganas. Pero no puedo decir que no volveré nunca más al fútbol. En el cargo que sea, en la línea que sea. Es algo que está en mí, que está en mi ADN. Mi abuelo fue futbolista profesional por parte de mi padre. Estuvo en la península, jugando en el Málaga, en el Jaén, en el Atlético de Madrid. Yo sé que entrenar va conmigo, pero sí es cierto que ahora mismo la vida que tengo, me gusta, me encanta. Y no me apetece renunciar a ella. Esa es la realidad.

Y ahora mismo me encanta verlo, lo disfruto. Pero sé lo que significa estar en primera línea en una entidad y en un banquillo. Y ahora mismo, de momento, estoy muy tranquila como estoy.

-Usted fue entrenadora del Femarguín varias temporadas. ¿Cómo le fue?

Sí, estuve en el Femarguín dos años y fue una experiencia maravillosa. A mí me llaman una vez ascendimos con el Universitario. Para mí fue inesperado totalmente. Fíjate cómo es la vida. Yo había hablado con el club desde que el equipo estaba en nacional, y les dije que me iba a tomar un año sabático.

Yo necesitaba parar. Pero a los dos semanas de haber tomado la decisión, el Femarguín me llamó. Me llamó el presidente y me contó que iban a empezar en Reto Iberdrola, que es una categoría semiprofesional. La llamada me puso entre la espada y la pared. De primeras le dije que me lo tenía que pensar, porque yo quería tomarme un año sabático. Pero si era verdad que un tren de este nivel no pasa siempre. Se me presentó la mejor oportunidad en el momento en el que yo había decidido hacerme un lado. Le pedí tiempo, necesité tiempo para pensarlo. Y finalmente di el paso.

Era una categoría totalmente desconocida. Entrábamos en una estructura de trabajo y logística. Estábamos hablando de ir a la península cada 15 días. Contra rivales como Málaga, Granada, Villarreal, que tenían una estructura dentro de esos clubes enormes. Hicimos cosas grandes contra rivales grandes. Y con un presupuesto irrisorio, en relación a otros clubes de la misma categoría.

-Usted también dirigió al Universitario femenino.

-Yo creé el primer equipo femenino del Universitario. Cuando contactan conmigo desde la entidad, contactan sin saber nada del fútbol femenino. Me dijeron que necesitaban a alguien que supiera de esto porque querían empezar su proyecto de fútbol. Entonces yo monto el equipo, llamo a las jugadoras y me encargo de todo.

Fue una experiencia maravillosa. Sobre todo porque no eran jugadoras al uso. Sino que algunas incluso habían sido compañeras mías de diferentes equipos. Había una mezcla de veteranía con gente muy joven, y gente que no conocía. Se hicieron pruebas. Fue un trabajo súper duro, pero se consiguió. Estuvimos invictas toda la temporada y subimos directas. Yo creo que cuando las cosas se hacen con ilusión y con pasión, siempre hay éxito. Antes o después, siempre llega el éxito. El éxito es para quien lo trabaja.

-El Femarguín se ha ido profesionalizando cada vez más.

-Claro, todo eso ha ido cambiando. Si bien es cierto que las subvenciones a los clubes femeninos de fútbol también han ido mejorando. Se han ido dando pasos y han habido mejoras muy interesantes: contratos a nivel profesional, contratos de publicidad, contratos entre el club y la jugadora.

Antes era impensable que te pudieras dedicar al mundo del fútbol y cobrar de esto. Yo tenía mi trabajo y a parte era entrenadora del Femarguín. Yo estaba en dos trabajos. Muchas veces le dedicaba más al fútbol que a mi propio trabajo.

-¿Cómo está la situación de fútbol femenino en Canarias?

-Ahora hay muchas jugadoras que se dedican a eso, aquí en Canarias. Y de hecho yo creo que está habiendo una profesionalización muy interesante. En clubes como el Femarguín, como el Juan Grande, como el Guiniguada, el Unión Viera, ahora mismo se está haciendo un trabajo muy interesante. Estos clubes son los referentes en la isla de Gran Canaria.

No vamos a hablar del Tenerife, ya que estamos hablando ahí de otro nivel. Porque ellas sí están en la máxima categoría. Pero si bien es cierto que en la isla de Gran Canaria yo creo que eso se persigue. Estoy convencida por una parte que los apoyos van a seguir estando para poder tener un equipo en Primera División. Tenemos que aspirar a que Gran Canaria tenga un equipo en la máxima categoría.

-¿El fútbol femenino atraviesa su mejor momento histórico?

-Históricamente hablando, totalmente. No hay lugar a dudas de que estamos en una época muy bonita para el fútbol femenino en este país y tenemos que seguir avanzando. Si bien es verdad que hay muy buena cantera y cada vez se ve con mejores ojos que una niña empiece desde la escuelita. Eso antes no se veía bien.

De hecho, a nivel personal, yo llegué al fútbol digamos tarde. Mi primer fichaje, mi primera ficha federativa fue con 15, 16 años. Fue tarde porque mi madre no me dejaba jugar al fútbol, decía que eso era de niños. Entonces, desde ese punto de vista, te ibas al deporte que tus padres querían.

-Hay pocos entrenadores canarios en las islas. ¿Se valora más lo de fuera que lo que tenemos aquí?

-Sí, creo que hay muchos buenos entrenadores canarios. Ya no estoy hablando de Gran Canaria, sino de las islas. Muchos están fuera, en ligas de Asia, Estados Unidos, Europa... Al final, la apuesta siempre parece que es más necesaria, más importante, más relevante si se hace por alguien de fuera. Y no. Yo te digo de corazón que aquí hay muy buenos profesionales. La pena es que se estén teniendo que ir fuera a entrenar equipos de fuera porque aquí no se les da la oportunidad. Y creo que cuando se sea valiente y se dé la oportunidad a alguien de aquí, de entrenar a una entidad como puede ser la Unión Deportiva Las Palmas, pues tendremos grandes éxitos.

-Ahora hay pocos canarios en la alineación de la UD. ¿Por qué?

-Efectivamente. A poco que les hagan entrevistas, pues ya entiendes que los acentos que escuchamos no son acentos de aquí. Entonces, ahí está la misma circunstancia que con los entrenadores. Ale García, por ejemplo, está siendo súper importante en el equipo. ¿Quién le iba a decir a él en el Atlético de Madrid que iba a tener esta respuesta tan importante? Porque estamos hablando de un jugador que verdaderamente está siendo importante. En partidos truncados totalmente, pues aparece la varita mágica de Ale García, jugador de aquí de la isla, y te resuelve. Esa es la historia de muchos jugadores canarios que se van incluso a países con temperaturas a las cuales no están para nada acostumbrado y se sacrifican.

-Usted fue presidenta de la UD Telde. ¿Cómo fue la gestión del club?

-Yo empecé en la UD Telde como monitora de escuelitas en 2005. Estamos en 2025. De ahí pasé a ser entrenadora de equipos, de ahí pasé a ser coordinadora, de ahí pasé a directora deportiva y terminé siendo gerente. En el año 2010 fui gerente del club.

El club estaba pasando su peor etapa, a punto casi de desaparecer, verdaderamente. Ahí se tiró de mucha parte empresarial, mucho grupo empresarial del municipio para ayudar al club, para saldar deudas, etcétera, etcétera. Y bueno, cogimos el equipo en Segunda Regional, a punto de desaparecer, con su base muy despilfarrada, pasamos de tener tres, cuatro alevines a tener un solo alevín. Tuvimos ese tipo de circunstancias.

Estamos hablando de una entidad con mucha historia y era una pena. La parte empresarial, la administración pública, ayudas de subvenciones públicas, pues hicieron que se generara un proyecto con mucha ilusión, desde 2010, que después tuvo sus circunstancias también porque el mundo del fútbol es así. Pero bueno, la temporada 2015-16 es mi última relación con la Unión Deportiva Telde. Vuelvo a ser gerente una segunda etapa después porque yo me voy pero luego vuelvo.

En mi segunda etapa, estoy ahí también un tiempo apoyando, ayudando en todo lo que puedo y ahí termino siendo presidenta circunstancialmente porque había que formar una gestora para que se hiciera la nueva junta directiva y acabo siendo presidenta. Fue una etapa bonita, dura también, porque al final estás en un mundo de hombres, eso no se nos puede olvidar, siempre ha sido así pero por suerte eso también está cambiando. Tuve muchas circunstancias complicadas, pero siempre primaba el buen hacer, el sentido común, el ser honesto en las decisiones y tuve una etapa ahí que concluyó también. He seguido en los últimos años al club porque no deja de ser el club de mi ciudad y yo estoy encantadísima de que hayan sido capaces de llevarlo a Tercera.

-Usted vio pasar por la UD Telde a Dani Ojeda, actual jugador de la SD Huesca. ¿Qué recuerda?

A Dani Ojeda lo tuvimos nosotros en el Telde cuando la UD Las Palmas prescinde de él siendo un goleador nato en todas sus categorías. Para nosotros, fue un regalo del cielo. Dani Ojeda era el primero que estaba en una situación de descontento, triste, no se creía que no fuese a seguir jugando en el equipo de su vida. Para nosotros fue un fichaje enorme, increíble, y fue una experiencia enorme la que tuvimos con él. A parte de ser buen jugador, es una grandísima persona. Sabíamos que Dani, antes o después, llegaría a la península, llegaría al mundo profesional y haría lo que está haciendo.

-Usted ayudó a que la UD Telde no desapareciera.

-Sí, fue un desgaste personal, emocional, en todos los niveles, yo no veía ni a mi familia, me dediqué en cuerpo y alma a ese proyecto, a ese club, y todo lo bueno que le pase me alegra. Al final las personas vamos y venimos, los dirigentes vamos y venimos, lo importante es que la entidad se mantenga, que no desaparezca, porque cuando tú generas pertenencia a algo, quieres que eso se mantenga, sea lo que sea.