Fortaleza de Maxorata y orgullo de Tetir

. En la Vega de Tetir de Fuerteventura, reside 'La Fortaleza de Maxorata', Juan Soto, el luchador que llevó a la isla majorera al éxtasis luchístico por sus gestas, entre las que destaca la primera Liga de Canarias con el Antigua y, además, invictos. En su finca de Tetir, su templo, se suele reunir con la gente de la lucha de toda Canarias para echar una parrandita, de la que es gran aficionado, no en vano toca el timple y canta. Y allí repasa su trayectoria.

«Empecé a luchar a los 14 años, en una concentración de la OJE. Estábamos en un campamento en Tetir y había una fiesta por Santo Domingo. Fue un 4 de agosto de 1972. Por allí se acercaron Fausto y Francisco de la Cruz, el mandador del Tetir, y pidió gente que le gustara la lucha. No había luchado en mi vida, me puse la ropa y los tiré a todos», dice.

Rápidamente vieron el potencial de aquel joven y lo dejaron entrenar. «A partir de ahí, me venía caminando de Puerto del Rosario a Tetir para poder entrenar y me devolvía también caminando a mi casa otra vez, ya que no me llevaba nadie. Como era muy malo cuando empecé, el presidente no quería que luchara, para que no le lesionara a algún luchador», recuerda con ironía.

La visita de Miguel Ángel Tejera cambió su vida. «Quien me abrió las puertas fue él, el maestro, que un día vino a reforzar al equipo, y entrenamos un poco. Me vio y le dijo al presidente que tenían en mí a un diamante sin pulir y que había que cuidar».

Después de ese instante comenzaba su carrera deportiva. «Me hicieron un poco de caso y terminé llegando a puntal A. Además del Tetir me fui a Los Sauces, en el Bediesta de La Palma. Me vine posteriormente a Fuerteventura, me casé y fiché en el Tetir, el Unión Sardina de Gran Canaria y en el Tijarafe en La Palma, en los tres equipos, pues se podía hacer en aquella época. Los jueves luchaba con el Sardina, en el Tijarafe los viernes y en el Tetir el domingo. Me retiré en el Rosario de Puerto, en el 98, el día del homenaje».

No desea hablar de la lucha actual, era reacio para molestar a nadie, pero sí dio algunos matices de su cosecha. «Hay algunas diferencias de la lucha de mi época a la actual. Cuando estaba Manolín Nieves, uno de los mejores presidentes de la insular de Fuerteventura, había doce equipos en la isla, aunque había nueve puntales de fuera. De casa solo estábamos Antonio Cano, el Faro y yo. De fuera eran Los Callejones, Zoilo, Loreto III y IV, Pepe Artiles, Miguel Negrín en Lajares, Jorge Pulido, Gregorio Gil en Tuineje; en Pájara estaba Antonio Cano; Julio el Callejón en el Rosario. Los equipos vivían de las taquillas y los campos con tablas sin gradas. Hoy da gusto ir a un campo de lucha con las instalaciones actuales».

Las separadas en los jóvenes no termina de entenderlas. «Antes íbamos a luchar y hoy veo mandadores que le dicen a los juveniles que se separen. Si nosotros lo hubiéramos hecho, nos echaban un pleito terrible si nos separábamos. No me gusta comparar los tiempos de antes y los de ahora. Me preguntaron en una entrevista que si los puntales de antes eran mejores que los de ahora y eso no se puede decir ya que no se pueden comparar las épocas. Cada uno tiene sus cosas. Hoy día está Eusebio Ledesma, que para mí es el mejor puntal de los que están luchando».

Una vez que ya estaba lanzado, seguía viendo las diferencias. «Aunque no quiero comparar, hoy se lucha menos y saben menos lucha que lo que sabíamos antes. Voy a la lucha y no se ve una cogida de muslo como la hacía Gregorio Gil, un toque 'patrás' como lo hacía yo o una buena cadera como las realizaba Quico Lozano, por ejemplo. Ahora hay muchos empujones, falta más técnica de lucha. Falta pantalón y además el físico se puede coger con pantalón, no jugando al futbol sala, para después cambiarse, el cuerpo da un bajón, correr un poco y agarrar. Nosotros calentábamos y hacíamos pantalón hasta que caías extenuado en el terrero. Ahí se coge la física, no jugando al baloncesto o futbito».

Ve con preocupación el futuro tras la pandemia en los niños. «Antes del Covid había clubes que tenían a casi treinta niños entrenados, como en el Antigua, aunque ahora, con el parón, habrá menos, porque se han ido a otros deportes y va a costar recuperarlos. El último año que vi la lucha canaria, estaba en Fuerteventura y el campeón fue el Antigua. Creo que, si la lucha vuelve de nuevo, puede ser igual. Los campos estaban todos llenos antes de la pandemia. Ahora a la gente le va a costar un poco y el Antigua con Kiren González, que está en una gran forma, y Efraín Perera creo que será el equipo a batir».

Recordaba con cariño el sobrenombre con el que le bautizaron: «La Fortaleza de Maxorata me lo puso Pepín Ruano. Pitti me llamaba 'El Pollo de Fuerteventura' y Pepín dijo que no, que La Fortaleza de Maxorata. Soy el único que no es pollo, los demás son todos pollos. Pepín es un gran amigo mío y tengo ganas de verlo como al Pollo de las Rosas que es mi compadre».

Su manera de luchar era bastante definida. «Como luchador era un puntal de la lucha. Tenía varias mañas, ya que hoy solo saben echar una lucha, aparte de los empujones. Tenía un toque 'patrás' que era la que más tenía estudiada, pero te podía hacer un toque por dentro, una cogida de muslo. Tengo a Antonio Cano boca abajo en una foto. En esa luchada, tengo una anécdota ya que Domingo Cabrera, El Colorao, el famoso timplista majorero, era el puntal de los juveniles y estaba también Mario Cabrera el que fue presidente del Cabildo. El Colorao se lo creyó tanto, que luchó contra mí y le hice el sacón, pero se me escapó y al caer se partió la clavícula y ya no pudo luchar más. Él dice que es timplista gracias a Juan Soto y lo dice en sus conciertos. Al menos hice algo de beneficio para el folclore canario y por Fuerteventura».

Su mejor instante en los terreros lo tiene bien claro: «Momento feliz fue la primera Liga Regional que se hizo en Canarias, con Plácido Mejías de presidente, uno de los mejores que hubo. Yo estaba en el Antigua y quedamos campeones sin perder una lucha. Estaban el Tinamar, los Campitos, el Tazacorte y nosotros. Éramos los cuatro campeones. Me acuerdo que cuando fuimos a Los Campitos estaba con 40 de fiebre en la cama y el equipo en Tenerife. Yo no iba a ir, pero entonces vino a casa el presidente Juan Manuel Brito, El Coronel, y Pedro Suárez, el secretario. Me pidieron que fuera, que no habíamos perdido una luchada y me planté en Tenerife. Tiré a los doce del Campitos y decía el médico de la Federación, que estaba con Plácido Mejías, que cada vez que tiraba a uno me tenían que dar oxígeno porque estaba 'trancado'. El corazón que este hombre tiene no cabe en ese cubo, decía el médico. Pero no contento con eso, al día siguiente viajábamos a La Palma a luchar contra el Tazacorte y tiré a nueve. Ahí estaba Díaz Martín, que en paz descanse, compañero mío porque era policía local. En Los Campitos me dieron toda una lucha, pero los tiré a los doce. Menos Melquiades, estaban todos pues el Campitos era filial del Santa Cruz».

La parte negativa de la lucha y casi común a la mayoría de luchadores, cuando llegaron los percances físicos: las lesiones. «La primera que tuve grave fue el ligamento lateral interno, luchando en Gáldar con mi amigo Pedro Pérez, que vive aquí en Fuerteventura. También tengo desgaste y una prótesis de cadera, se me partió un cuádriceps... En fin, muchas lesiones, es lo peor del deporte».

A los que empiezan les pide que se aficionen a la lucha si desean prosperar. «El consejo que le puedo a los que empiezan es que le hagan caso a su entrenador, respeten a sus compañeros y que entrenen». Dicho queda.