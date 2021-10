Fisac: «Hay que buscar la perfección para poder ganar al Real Madrid» «En lo único que no nos pueden doblegar es en la ilusión por ganar», añade el entrenador jefe del Gran Canaria

El más difícil todavía. El Gran Canaria visita mañana (a partir de las 11.30 horas) la guarida del Real Madrid invicto y colíder de la Liga Endesa. Una cita siempre marcada en rojo para cualquier equipo que se mida al excelente grupo de Pablo Laso, y un reto mayúsculo para los amarillos, que deberán «buscar la perfección», según su entrenador jefe, Porfi Fisac, para sacar el triunfo en la capital de España.

«Conocéis muy bien lo que tenemos en frente. Se están mostrando muy sólidos, aumentando el nivel físico del año pasado. Han conseguido tener implicados a fichajes nuevos con poco periodo de tiempo de adaptación. Les da un plus de equipo que les hace casi inaccesible», analiza el profesional segoviano.

«Pero esto es baloncesto, sabemos lo complicado que es sacar adelante partidos ante estos equipos, pero queremos recuperar ese espíritu de Liga Endesa. Estamos siendo muy competitivos, pero hay que buscar la perfección para poder sacar este partido», añade Fisac de cara al duelo.

Estima además el preparador de los claretianos que «no nos pueden ganar en ilusión por ganar. El grado de profesionalidad en esta Liga es tan grande, que no puedes pensar que no lo puedes conseguir. No nos pueden ganar en la ilusión. En eso les podemos igualar».

En cuando a su grupo, entiende Fisac que «nosotros todavía no estamos hechos del todo», al igual, estima, que «ellos supongo tampoco, pero se están mostrando muy equilibrados en su juego interior y exterior. Thomas Heurtel les está dando un plus de talento, Abalde está jugando a muy buen nivel... Es un partido de exigencia física a nivel físico».

«A nivel ofensivo estamos bastante lejos. Estamos dando coletazos, días de muy buen rendimiento y otros días irregulares. Nos falta esa vinculación entre grandes, pequeños, interior, exterior. No estamos cohesionados del todo. En cuanto a actitud, seremos ejemplares todo el año. No nos vamos a rendir. Es un equipo con gran actitud, con predisposición colectiva. Su relación fuera del campo es bastante buena. A nivel defensivo, es un grupo al que hay que apretarle más porque tiene un físico como para ser más contundente en este apartado. Nos falta la aportación de todos, todos los días», finaliza el técnico de los amarillos.