Finales del torneo de pickleball: un intenso domingo que promete espectáculo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:43 Comenta Compartir

Las Canteras acoge este domingo la jornada decisiva del torneo de pickleball, que se celebrará íntegramente en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot.

Las finales comienzan a las 10.00 horas y se prolongarán hasta la finalización del último partido, prevista en torno a las 14.30 horas. La pista central será el punto de encuentro para jugadores y aficionados en una mañana en la que se definirán los títulos de las distintas categorías del campeonato.

Los mejores jugadores de Pickle Pro Tour deleitarán al público mientras luchan por conseguir los últimos puntos para el ranking de la temporada 2025. En torno a esta pista central se encuentran las pistas de exhibición, así como un village con stands de productos relacionados con el pickleball, el deporte de moda.

El público podrá seguir de cerca todos los encuentros desde las gradas en el Paseo de Las Canteras también desde www.canarias7.es con la retransmisión en directo a través de la web del periódico.

Pickle Pro Tour, el circuito nacional de Pickleball de la Real Federación Española de Tenis que llega a las islas de la mano de CANARIAS7, se celebra en Gran Canaria del 27 al 30 de noviembre. La sexta y última parada de la temporada se disputa por primera vez fuera de la península en una prueba que cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.