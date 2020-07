Fernando Alonso vuelve a casa

Lo que parecía imposible, pasó a ser impensable, luego improbable y se ha tornado de posible a confirmado en apenas unos meses. Y este miércoles se va a hacer oficial: Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1. Lo hará con Renault, el equipo donde fue más feliz y donde conquistó los dos Mundiales que coronan su leyenda en el automovilismo mundial.

Tres temporadas después de abandonar el ‘gran circo’, Alonso regresa a su casa. Desde el momento en el que se bajó del MCL33 en Abu Dabi 2018, el español siempre dijo que la puerta de la Fórmula 1 no estaba cerrada. Siempre fue cauto a la hora de hablar de sus opciones de regreso, si bien al principio era mucho más reticente que en los últimos tiempos, cuando confesaba públicamente que estaba estudiando las diferentes opciones para regresar.

El efecto dominó que provocó la no renovación de Sebastian Vettel ha acabado teniendo consecuencias inesperadas. Sea según la versión de Ferrari (ellos llamaron, pero él no aceptó las condiciones) o la del piloto (no hubo llamada), la consecuencia de ese desencuentro fue el inesperado fichaje de Carlos Sainz. McLaren tuvo que llamar a un sustituto y encontró en Daniel Ricciardo todo lo que buscaba: experimentado, rápido, con capacidad de liderazgo y, sobre todo, con muchas ganas de huir del equipo Renault.

Se quedaba un hueco en uno de los equipos fabricantes de la parrilla, aunque no sea el deseado. De repente, la opción de Fernando Alonso ganaba enteros. En Renault quieren un líder para la que viene encima en 2022, y ahí la figura del asturiano se ha impuesto a otras, como la del propio Sebastian Vettel, que fue el que comenzó este tsunami y, a día de hoy, está sin asiento para 2021.

La figura de Luca de Meo, nuevo CEO de la empresa proveniente de Renault, y las condiciones favorables –pero duras- que ha puesto Alonso para su regreso han hecho que la operación se acelere unas cuantas semanas a cuando estaba previsto. La intención inicial del asturiano era centrarse al 100% en las 500 Millas de Indianápolis, principal objetivo de 2020, y realizar el anuncio lo más pegado posible a ese 23 de agosto, pero las circunstancias lo han acelerado.