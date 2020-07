Fernando Alonso: «Renault es mi familia»

«Renault es mi familia, mis recuerdos más hondos en la Fórmula 1 con mis dos Mundiales, pero ahora estoy mirando hacia adelante. Me enorgullece mucho y me da una inmensa emoción volver al equipo que me dio la oportunidad de comenzar mi carrera y ahora me la da de volver al más alto nivel», destaca.

No será un reto fácil, pero sobre todo, no será inmediato. Renault está en un momento complejo, y las miradas se ponen en 2022, cuando el gran cambio normativo puede abrir las posibilidades para él. «Mis principios y ambiciones van en la linea del proyecto del equipo. Su progresión este invierno da credibilidad a los objetivos para la temporada 2022 y compartiré mi experiencia en las carreras con todo el mundo, desde ingenieros a mecánicos y a mis compañeros de equipo. La escudería así lo quiere y tiene que significar volver al podio, como yo», señala.

Ahondando en esa idea, el español admite que siempre fue su intención volver con el reglamento nuevo ya en vigor, pero las circunstancias le harán tener un año de margen. «Estoy tremendamente contento. Mi mejor experiencia en la Fórmula 1 fue con Renault y con las nuevas reglas de 2022 será más igualado y justo. Mi intención era para 2021 con el nuevo reglamento, pero creo que vale la pena igualmente pese a demorarse un año. Me siento preparado al 100%», destacó. «Espero que las reglas 2022 traigan más competición», deseó.

Además, puso en valor a su futuro compañero, un Esteban Ocon muy prometedor y que tiene un potencial claramente ganador con el que puede formar una gran pareja competitiva. «Hay tiempo para formar el momentum que necesitamos con el equipo. Tenemos que construirlo juntos. Tenemos los elementos necesarios. Ocon es un gran talento. Es una gran personalidad y tiene un gran futuro», destacó sobre el galo