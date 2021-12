Ferigra: «Hice un sacrificio para venir y jugar en la UD»

La UD hizo oficial el segundo fichaje de la temporada 2021-22. Erick Ferigra (07/02/1999, Ecuador) llega libre y vestirá la camiseta amarilla hasta 2024. Y lo hará con todas las ganas del mundo, pues no escondió en la radio del club su ilusión por representar este escudo. «Llevo mucho tiempo esperando, he hecho un sacrificio para venir y jugar en Las Palmas», aseveró el defensor. Asimismo, cerrado su fichaje desde enero, como ya adelantó CANARIAS7, Ferigra reforzará una de las posiciones más mermadas en el conjunto grancanario, donde actualmente solo contaba con Álex Suárez, aunque se espera renovar en breve a Eric Curbelo.

Formado en la cantera del Barça, y con experiencia en la liga italiana, militando en la Fiorentina y el Torino, conjunto desde el que se marchó cedido al Ascoli, en la campaña 2019-20, disputando 15 encuentros en la Serie B, ahora regresa a España para demostrar qué clase de futbolista es. «Soy un central rápido con una técnica discreta. Bueno en el juego aéreo, siempre bien posicionado, fuerte físicamente y que siempre está concentrado. En cada partido intento hacer lo mejor posible», se definió.

Sobre cómo se decidió todo, fue claro: «Ya hace un año que me estaba planteando volver y se me dio la oportunidad ahora. La verdad es que todo empezó en septiembre, cuando la UD me contactó. El director deportivo había visto mis partidos y el perfil de jugador que soy le gustó. Ahí hablaron conmigo, pero por una serie de situaciones, no se pudo dar. Entonces, volvieron a intentarlo en enero, pero tuvimos otros problemas y tampoco se pudo dar. Esperé hasta final de temporada y aquí estoy. Llevo todo el curso esperando por la UD», expuso el defensa.

«Me tocó hacer un sacrificio porque yo quería venir y jugar en Las Palmas. Entonces sabía que iban a pasar algunas cosas, pero tenía la palabra del director deportivo y con eso me sobraba. Entonces, confíe en eso y aquí estoy. El equipo ha valorado mi trabajo y lo que soy. Esto te hace sentir muy bien y me llevó a tomar la decisión de estar apartado de mi equipo, sabiendo que no iba a jugar, pero bueno, tenía la conciencia tranquila porque sabía que el interés de la UD era fuerte», añadió Ferigra con ilusión.

Así pues, Erick Ferigra se convierte en la segunda incorporación de Las Palmas, que sigue perfilando la plantilla del conjunto que viene. El ecuatoriano se une a Unai Veiga y todavía se esperan más movimientos en calidad de altas. Pepe Mel quiere un equipo que multiplique el nivel competitivo de la temporada pasada y Luis Helguera y Tino Luis Cabrera trabajan para ofrecer ese salto de calidad al cuadro grancanario. De momento se sigue pujando por Jesé, Eric Curbelo y Edu Espiau, a quienes se les quiere renovar el contrato.