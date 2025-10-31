La Federación Canaria presenta el primer vehículo 100% eléctrico de competición en las islas

El nuevo «Coche Zero2»: zero emisiones, zero excusas, será un vehículo con tecnología eléctrica y de competición, preparado para participar en rallys y otras pruebas del motor en Canarias

La Federación Canaria de Automovilismo-FCA se implica en la sensibilización y concienciación de la movilidad eléctrica en Canarias, que ya se está introduciendo en nuestro deporte de diferentes maneras como con los eco-rallys.

Para ello, se promueve el uso del vehículo eléctrico como una de las aportaciones a la sostenibilidad futura de nuestras islas, con la presentación de hoy.

Como ya había anunciado su presidente en un acto con motivo del pasado Eco-Rally Canarias, se estaba preparando un proyecto que ha visto la luz hoy en el Circuito de Maspalomas, con la presentación de las actuaciones que realizará la FCA en el marco de la movilidad eléctrica, en colaboración con la Consejería de Transición Ecológica y Energía, las Oficinas de Energía de Canarias, las empresas CICAR y Moeve, y las asociaciones Fredica y Aconauto.

Concretamente, se trata de la presentación del nuevo «Coche Cero» para los rallys y otras pruebas del motor en Canarias, que por primera vez será un vehículo con tecnología eléctrica y de competición, totalmente preparado con especificaciones para rallys y todas las medidas de seguridad. Su cometido va más allá de las atribuciones propias del «Coche Cero» convencional, como es prevenir a los aficionados del comienzo de un tramo cronometrado o una subida de montaña.

Su denominación oficial se ha rebautizado como «Coche Zero2: zero emisiones, zero excusas». Por lo que se puede deducir que este vehículo quiere unir el automovilismo deportivo con la movilidad eléctrica, que ya también es posible en competiciones.

Gracias a la importante colaboración de las empresas CICAR y Moeve se ha logrado tener aquí este coche-e de competición y un punto de recarga móvil específico para el mismo.

Para Miguel Angel Domínguez, presidente de la FCA, «la introducción de este vehículo eléctrico en el mundo de la competición en los campeonatos de Canarias, tiene el objetivo de concienciar sobre la importancia de la electrificación del automóvil utilizando la gran plataforma social que apoya nuestro deporte y demostrando con las prestaciones de este nuevo «Coche Zero2», que puede incorporarse gradualmente en el motorsport… De momento en la caravana de seguridad, pero en el futuro puede llegar a formar parte de nuestros campeonatos».

Por su parte, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, subraya que «el Coche Zero simboliza una nueva etapa, donde el automovilismo y la sostenibilidad avanzan juntos. La descarbonización de Canarias no es solo un objetivo ambiental: es también una oportunidad económica, social y deportiva». Para lo que «queremos que nuestras islas sigan siendo un referente en automovilismo, pero también un referente en movilidad eléctrica, y en progreso sostenible».

En este sentido, Zapata ha recalcado el hecho de que «desde la consejería seguimos trabajando con hechos concretos y no solo anuncios o palabras», para lo que destacó «la importancia de gestionar políticas activas para fomentar el uso del vehículo eléctrico y los cargadores».

«Nuestro departamento gestiona más de 90 millones de euros para este fin, con programas como el Moves III, del que ya tenemos revisada la totalidad de expedientes y concedido casi al 100%, entrando ahora de lleno en la fase de los abonos».

A lo que explicó otras subvenciones abiertas, como son «la convocatoria del Moves III 2025, para la que ya se han presentado más del 60% de las solicitudes o la vinculada a nuevas ayudas para la movilidad sostenible del transporte público, cuya convocatoria abierta finaliza el próximo 7 de noviembre, y para la que animamos a las inscripciones».

Finalmente, invitó a toda la ciudadanía a utilizar las Oficina de Energía de Canarias como herramienta referente para conocer todas las subvenciones, ayudas e información vinculados a este ámbito y a todos los energéticos.

Un ambicioso programa

Este programa del proyecto «Coche Zero2» vendrá acompañado de exposiciones, activaciones promocionales y campañas en medios informativos.

Será un nuevo paso para la introducción en el automovilismo deportivo de los vehículos con energías alternativas, dentro de un programa más ambicioso de contribuciones dirigidas al cuidado medioambiental por parte del automovilismo canario.

Todo ello, sin olvidar otras acciones promovidas anteriormente desde las federaciones y organizadores de eventos, como el borrado de la huella de carbono de las competiciones de motor o mediante campañas de reforestación de las islas con diversas plantaciones en las que han participado representantes del colectivo regional de nuestro automovilismo.

