Faltan ideas de juego y sobran excusas

Tras doce jornadas ligueras la UD sigue dejando más sombras que luces. Con una plantilla armada para pelear por la primera posición de la tabla, Las Palmas es sexta en la clasificación. Los números no engañan. Por delante, en lo más alto, tiene al Granada a seis puntos, que arrebató ayer el liderato al Málaga. Pero lo que verdaderamente preocupa, y mucho, es la falta de identidad del combinado de Manolo Jiménez.

El técnico sevillano llegó a la isla con un discurso resultadista, pero ambicioso. Lo importante era el ascenso. No importaba el cómo. Y su paso triunfador por Grecia, donde ganó la liga con el AEK, alababa su fichaje. La Unión Deportiva necesitaba un cambio después de pasearse inerte por Primera División la campaña anterior, y se apostó por remodelar la plantilla casi en su totalidad.

De momento, el preparador del Arahal no termina de dar con la tecla. Las Palmas carece de ideas en numerosos tramos de los partidos y se le pide a la escuadra grancanaria que mejore de manera radical sus prestaciones.

Reina la escasez de juego e impera el balón largo a los hombres que están arriba. Sin ideas, el pelotazo al tanque murciano Rafa Mir es la mejor carta de esta nueva Unión Deportiva, que abusa de los centros laterales que cuelgan tanto Álvaro Lemos como Alberto De la Bella desde los costados.

Timor sigue sin dar un paso al frente. Sin ser ese futbolista que demostró ser en el Girona. No lleva las riendas del juego y el sistema de Jiménez tampoco le ayuda. Sin ir más lejos, ante el Deportivo de La Coruña erró el preparador amarillo tirando a Javi Castellano a la izquierda, cuando todos saben que su función, que además suele bordarla, es la de robar balones en la zona central del campo. Ruiz de Galarreta se pierde cayendo a la banda derecha, donde no tiene recorrido y tampoco desborde. Y los extremos, mientras tanto, en la grada o en la banqueta esperando una oportunidad que no llega.

Falta fútbol. Y nadie quiere que, de la noche a la mañana, Las Palmas toque como el Barcelona de Pep Guardiola, pero sí se le puede exigir mucho más a este equipo porque la calidad individual de cada uno de sus jugadores obliga a ello.

El papel residual que están teniendo hombres llamados a ser actores principales como Tana o Maikel Mesa para mantener el tridente parece haber llegado a su fin. Son jugadores que saben asociarse. Que buscan la pelota y la miman. Y eso es lo que necesita ahora mismo la Unión Deportiva.

Con todo, el conjunto amarillo llegará al Martínez Valero en la posición más baja de la tabla en lo que va de campaña. Además, lo hace con la necesidad de conseguir los tres puntos tras dejar escapar dos triunfos en los dos últimos encuentros. En Son Moix malgastó una diferencia de dos goles. Ante el Dépor, por su parte, se perdieron dos puntos por no saber matar el partido y jugar con fuego hasta el final.

No puede haber más excusas si se quiere pelear verdaderamente por el ascenso a Primera División. La segunda parte en Son Moix, cuando la UD se fue a muerte a por el partido, debe ser la tónica habitual en los encuentros de la escuadra grancanaria que, además de hacer un auténtico fortín el recinto de Siete Palmas, necesita comenzar a sumar triunfos a domicilio para escalar posiciones en la tabla clasificatoria.

Este sábado ante el Elche, que tontea por la zona media de la tabla, nace una nueva oportunidad para ser valientes. Y se antoja imprescindible hacerlo cuanto antes. El calendario no afloja.