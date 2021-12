Falo Calvo destaca el valor añadido del GlobalJam: «Otro éxito rotundo»

El director del GlobalJam Gran Canaria 2021, Falo Calvo, hizo balance del rotundo éxito de la cuarta edición del torneo de baloncesto U19 más importante del mundo, tanto a nivel organizativo, como deportivo, en un año marcado por las limitaciones derivadas de la pandemia, en la que una vez más el deporte ha resultado salir victorioso y en el que el SPAR Gran Canaria Fundación Poderosas ha sido su primer campeón femenino del Trofeo NIKE, acompañado en el cuadro masculino del equipo revelación del GlobalJam Gran Canaria 2021, el Bears Academy de Dinamarca.

«Esta cuarta edición ha sido la más difícil de poner en marcha tras el parón, por el empeoramiento de la situación pandémica a nivel mundial y en la isla en particular, que ha dificultado la labor de poder traer a equipos de países tan diferentes, al tener cada uno de ellos sus propios protocolos sanitarios».

«En lo deportivo, el evento ha sido una vez más un éxito rotundo, con un nivel deportivo muy alto, además de tener la oportunidad de ver jugar por primera vez en Gran Canaria a equipos del nivel del Orange1 Bassano Basket y del Bears Academy, que lograban en su estreno en el torneo clasificarse para la disputa de la gran final. El Bears Academy se llevaba el Trofeo NIKE de campeón contra todo pronóstico y lo hacía siendo el equipo que mejor baloncesto ha hecho».

«Hemos tenido la suerte de contar con el SPAR Gran Canaria, que ha presentado al equipo más potente de España al completo, contra un equipo muy fuerte en ese último partido del cuadro femenino, como es el Helsinki Basket Academy. Es de agradecer que el SPAR Gran Canaria haya afrontado este torneo como una prueba del máximo nivel, disputando todos sus partidos con una seriedad tremenda. Sólo la oportunidad de poder disfrutar a Sika Koné en el quinteto de la final, a pesar de que doce horas después tenía que competir con el quinteto titular en el derbi canario, es algo que quiero agradecer».

«Ambos tienen una gran capacidad a pesar de su juventud para liderar los partidos en la cancha, es algo que no es nada fácil y que es fruto de la combinación de su calidad, físico y fuerza mental, que hace que tengan una brillante carrera por delante.Este torneo les ha expuesto a pruebas duras y complicadas, que por capacidad propia han conseguido hacerse con el galardón de IOC MVP que no es nada fácil, porque está reservado a jugadores que tienen algo muy especial. Dentro de la cancha tanto Carla Brito como Lathan Sommerville no miran contra quien juegan ni para que lo hacen, sino que simplemente dan siempre su 120%».

«Ha sido sin duda uno de los grandes saltos cualitativos del torneo . Volkano ha trabajado en este sentido fantásticamente y han sido capaces de dar visibilidad exterior al torneo, con un número de visualizaciones que va a ser brutal, sino que además el producto que mostramos a nuestros espectadores es de la máxima calidad».

«El GlobalJam quiere seguir creciendo cada año y en 2022 la idea es hacer dos torneos, uno masculino y otro femenino U19, que se celebrarán ambos en la misma semana. Para que esta quinta edición sea posible, será fundamental el apoyo de las instituciones públicas, tanto del Gobierno de Canarias, como del Cabildo de Gran Canaria, del Patronato de Turismo y del Ayuntamiento en el que se celebre el evento. Su apoyo es vital no sólo por un tema económico-financiero, sino también por cuestiones operativas y de logística. Será necesaria una preparación de varios meses y en la que ya contamos con el interés en repetir de todos los equipos participantes en esta edición. Es igual de necesaria la aportación privada de empresas como NIKE, IOC Clínicas Dentales, AON, Coca-Cola, CANARIAS7, 3COM Marketing, Powerade, Funcasor, además de la Federación Canaria de Baloncesto y de la Federación Insular de Baloncesto».