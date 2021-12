Exluchador en silla de ruedas sufre para subir y bajar de la guagua por no tener o poner rampas Juan Carlos Perdomo insiste que no le quisieron poner la rampa «porque no era hora de ella»

Si a Juan Carlos Perdomo « el piraña» hombre ligado al vernáculo deporte toda su vida, ya sea como luchador y como árbitro, le cuentan que un día iba a vivir el episodio que le ocurrió esta mañana a las 8 horas, al coger una guagua entre Puerto del Rosario y el Corralejo , posiblemente dirían que estaba loco.

« El piraña»- el primero de la saga- dedicó toda su vida a la lucha canaria , militando en los equipos del Arrecife, Tinajo, Rosario de Fuerteventura, Concepción de Valverde y Ramón Méndez. Hombre con varios títulos a sus espaldas, y que ahora se desplaza en silla de ruedas, estaba bastante triste por lo acontecido.

Al pedir al chofer que le pusieran la rampa para poder acceder a la guagua de TIADHE la respuesta es que «no era horario de rampa» a pesar que esa guagua la tenía según el exluchador. El trayecto de vuelta fue en otra, que no tenía rampa. «El guardia de seguridad también me comentó que, a esa hora, no era horario de rampa, por tanto, para viajar en la isla debe de ser a la hora que ellos me indiquen».

Mostraba su desolación a CANARIAS7. «Solo quiero justicia, no puede ser que para viajar en Fuerteventura estemos a expensas de un horario que imponga la empresa. Esto en Gran Canaria o Tenerife no me pasaba». También mostraba su sorpresa porque «estas empresas cobran dinero del Cabildo, óseo dinero público y debería ser más considerada e incluso renovar su flota».

Tratamos de tener la valoración de la empresa y nos remitieron a Sonia. Una vez realizadas sus averiguaciones, comentaba a este periódico que «en el concierto que tenemos con el Cabildo, hay unos horarios para las personas con movilidad reducida, y la guagua de esta mañana no tenía rampa, si no, lo hubieran llevado. Quizás la respuesta del conductor no fue la adecuada, pero si se mira la web están publicados los horarios de guaguas con rampa».

Billete del viaje en guagua

Perdomo seguía insistiendo «es la primera vez que voy en guagua en Fuerteventura, pero esa guagua sí tenía rampa, no la del trayecto de vuelta», concluía.