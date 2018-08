Evans: «Vamos a darlo todo en cada partido»

La sede de Toyota situada en Miller Bajo acogió la quinta y última presentación oficial de las nuevas caras del Herbalife Gran Canaria para el curso 2018-19 que ya está en marcha. Tras Tillie, Nelson, Strawberry y Hannah, ayer le tocó el turno a Christopher Evans, el alero norteamericano que augura un futuro muy prometedor con la camiseta grancanaria: «Por lo que he visto hasta ahora tenemos un grupo muy bueno. Me gusta mucho la isla, me alegra haber firmado aquí. Los compañeros son muy buenos, los entrenamientos van bien, hay un ambiente muy positivo y creo que será un gran año para el equipo», estimó el nuevo refuerzo claretiano.

A pesar de tener mejores ofertas económicas en otros equipos europeos, el de Virginia tuvo clara su decisión. «Es una gran oportunidad para mí de jugar en la Liga Endesa, la que considero mejor de todas en Europa. Considero que tenemos un buen equipo, ya conocía a algún compañero antes de venir, hablé con ellos y fue fácil decidir, terminaron de convencerme para fichar por el Gran Canaria», aclaró el alero que debutará tanto en la ACB como en la Euroliga.

En cuanto a sus prestaciones, considera Evans que «me considero un jugador muy atlético que puedo ayudar al equipo en muchas posiciones. En defensa creo que puedo ayudar a defender a jugadores tanto de uno, dos, tres y cuatro. Además, en la última temporada he podido jugar partido importantes, lo que me ha valido para coger experiencia, que este año nos va a venir bien para el grupo».

Un anterior curso donde el norteamericano, de 2,30 metros de altura, promedió 13 puntos y 4,1 rebotes en la competición francesa y 13,3 puntos con 4,5 rebotes en la FIBA Champions League defendiendo los colores del AS Mónaco.