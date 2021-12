«En Europa no hay kíkeres, todos son gallos. Y ahí está el Guaguas»

En la recta final de 2021, año que le trajo al Guaguas un triplete inédito en su historia, con la Liga, la Copa y la Supercopa de España de una tacada, Juan Ruiz, presidente y corazón del club, pone en valor la trayectoria del equipo con la rúbrica de seguir en competición continental, tras acceder a los octavos de final de la CEV Cup, intacto el sueño de conquistar un título internacional.

-Vaya año que se va a cerrar. Tres títulos, proyecto emergente, presentes en Europa...

-Ha sido glorioso y tenemos que reconocerlo y felicitar a los protagonistas, que son los jugadores y los técnicos. Nos queda la espinita de que, por la pandemia, no hemos podido traer al CID a toda la afición que queremos. Es algo que confío que se vaya solucionando porque siempre hemos asociado nuestro escudo y éxitos al cariño y reconocimiento de la gente. Si los contagios bajan, que espero y deseo que así sea por el bien de todos, terminaremos metiendo en el pabellón a más de tres mil personas.

-Siempre usted sensibilizado con la afición...

-Jugamos y ganamos para crear emociones en la gente y siempre he tenido muy clara la importancia del arraigo, de que la afición haga del Guaguas uno de sus símbolos en el deporte de nuestra tierra. Ver un pabellón desierto es algo a lo que nunca me acostumbraré. Como he dicho, estamos en el proceso de poder ir recuperando en todas las modalidades el ambiente en las gradas que tan necesario es tanto para la economía de los clubes como para la motivación de los jugadores.

-Reyes en España y, como dice Camarero, recuperando el nombre a escala continental.

-En Europa hemos ganado cinco de los seis encuentros disputados. Y eso debe valorarse porque es muy complicado. En Europa todo son gallos, no hay kíkeres. Y ahí estamos nosotros. Lo que dice nuestro entrenador es totalmente cierto porque volvemos a ser noticia en Europa, como en los viejos tiempos. Hace poco, en el boletín que hace la Confederación Europea de Voleibol (CEV), nos pusieron en la portada. Y estamos entre los mejores 25 equipos del mundo. Es un orgullo levantar títulos en nuestro país y, como añadido, representar a nuestra tierra con este nivel.

-¿Se valora este papel de embajador de Gran Canaria por parte del Guaguas?

-No somos el único equipo que compite en Europa, pero tenemos una historia detrás y una relevancia actual que nos ponen en un lugar especial, por no decir privilegiado en este ámbito. Muy pocos clubes en Canarias pueden exhibir la trayectoria y bagaje del Guaguas fuera de España. Es la realidad.

-¿Las instituciones públicas así lo reconocen en su política de subvenciones?

-No estamos descontentos con lo que recibimos, pero consideramos que lo que nos aportan las instituciones es susceptible de ser mejorado. No me canso de decir que el Guaguas pide por lo que da a la isla. No queremos que nos regalen nada ni que nos den lo que no nos corresponde. Pero es un dato objetivo que prestigiamos nuestra tierra como pocos. Lo hacemos, además, a mucha honra. Y eso debe tenerse en consideración.

- Más si se atiende a un modelo de gestión en el que, bajo su presidencia, siempre se ha contado con el patrocinio privado del tejido empresarial canario.

-En primer lugar, mi agradecimiento y reconocimiento a todas las empresas que están con nosotros de manera decidida. Y muy especialmente por brindar su apoyo a un proyecto que nació en mitad de las estrecheces de la pandemia. Esos empresarios hicieron un esfuerzo increíble que valoro con el corazón. Y sí, efectivamente siempre hemos querido llamar a la puerta de nuestras empresas y comercios para hacerles partícipes de nuestro proyecto. En ese sentido, sin compararnos con nadie, somos una de las entidades deportivas con mayor respaldo de la pequeña y mediana empresa de nuestra tierra. Entendemos que el patrocinio privado es imprescindible en el deporte profesional y trabajamos muchísimo a pie de calle y con gestiones diarias para mantener abierta esta vía de financiación.

-Y pendiente siempre del futuro, ¿un 2022 de más desafíos?

-Por supuesto. La naturaleza de este equipo es ganar y ganar. Queremos salir vencedores del 85%-90% de todos nuestros compromisos. Es una media complicadísima, pero es la que llevamos en estos momentos y que deseamos mantener. Tenemos un entrenador ganador y unos jugadores que son, también, ganadores. Es la manera de ilusionar a todos. En febrero, del 25 al 27, albergaremos aquí la Copa del Rey. Defendemos título en casa y, como no podría ser de otra manera, queremos retenerlo y más con el estímulo de contar con nuestra afición y en el 45 aniversario de la puesta en marcha, de manera federada y estatutaria, del club. Y, luego, claro está, ir a por la Liga y no renunciar a nada en Europa. La historia del Guaguas siempre se construyó a base de retos, de inconformismo, de afán de superación