«Este título hace justicia con el Agüimes»

— Mejor colofón de la temporada, imposible. Última oportunidad para ganar un título del Agüimes y no fallaron.

— Estamos muy felices, la verdad. Teníamos cierta presión tras un año que no había sido bueno y sabíamos que podía pasar de todo, pues el Gáldar es un gran rival y partía casi con las mismas opciones que nosotros. Pero ha merecido la pena tanto nerviosismo, tanta incertidumbre, porque todo salió bien. Queríamos ganar el título de Lucha Corrida y ya es nuestro.

— ¿Más alivio que alegría?

— Quizás una mezcla de las dos cosas. Hemos tenido meses durísimos. Medianito se lesionó, yo mismo tuve problemas con el codo... Sentíamos que estábamos en deuda con la afición, con toda la gente que está detrás nuestra. Al final, si no consigues resultados es complicado que se vea el esfuerzo que hay detrás. Nosotros lo hemos pasado mal y considero que esta victoria hace justicia con el Agüimes.

— A la hora de la verdad se les exigió al máximo. ¿Ahí estuvo la clave? ¿En que el Agüimes se viniera arriba cuando peor estaba todo?

— Puede ser. Nos quedamos sin Medianito y, la verdad, Néstor Mejías lo hizo fenomenal cuando nadie pensaba en él. Se puede decir que dio la campanada al eliminar a Kevin Acosta. Luego me tocó asumir la responsabilidad ante Rayco Santiago y fue perfecto. Ahora miro para atrás y me alegro, pero en ese momento, había que estar ahí.

— ¿Qué sintió cuando Santiago se fue a la arena?

— Es imposible explicarlo con palabras porque son muchas sensaciones juntas. Sensaciones bonitas, está claro, porque acabas de ayudar a los compañeros a vivir un momento único, a celebrar un título que es muy especial. Fue una explosión de felicidad, con mucha tensión también porque era consciente de lo que estaba en juego.

— No le temblaron las piernas...

— Es que ni tuve tiempo para pensar si me iban a temblar o no. Estaba ahí, tenía un trabajo que hacer y me puse a ello. Lo mismo si me detengo a analizar la situación todo podía haber sido de una manera diferente. Era el momento, había que dar la talla, hacer bueno el trabajo de todos.

— ¿Es clave acabar así la campaña 2017-18 para el Agüimes con vistas a poder asegurar su proyecto dentro de los terreros?

— Hay muchos patrocinadores detrás, las autoridades municipales, aficionados... No sé si clave, pero, desde luego, esto va a ayudar de una manera importantísima a ver el futuro de una manera más positiva, más ambiciosa. Hemos pasado de poder acabar la campaña en blanco a hacerlo de una manera que todos hubiésemos firmado. Hay que celebrarlo y ser conscientes de lo que significa para cada uno de nosotros, para el club y para Agüimes en general

— ¿Y a nivel personal? ¿Cómo digiere el protagonismo que se ha ganado?

— El año pasado ya tuve la suerte de ganar la Liga con el Estrella. Decidí venir al Agüimes, por varios motivos, y ahora me toca festejar otro campeonato. Es la cara bonita del deporte, de la lucha canaria en este caso.

— ¿Seguirá en el Agüimes?

—En estos momentos no lo sé y, con la alegría que hay, tampoco creo que sea lo importante.Ya habrá tiempo de pensar en eso.

— Pero su actuación en Vecindario le dará más cartel...

— Con toda humildad digo que antes de la final ya manejaba algunas posibilidades interesantes. Puede ser que el título me dé un poco más de valor. Aquí nos conocemos todos, se sabe lo que puede dar cada uno con independencia de si ganas o pierdes.