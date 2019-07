«Estamos listos para jugar en la ACB»

La figura del jugador canario en la ACB sigue siendo hoy en día muy escasa. Por ejemplo, en la pasada temporada, entre las plantillas de los 18 equipos, solo tres firmaron ficha profesional. Dos de ellos fueron los grancanarios Fabio Santana y Christian Díaz, que defendieron las elásticas del Zaragoza y Breogán, respectivamente. «Mi primera parte de la temporada fue muy buena porque tuve minutos, pero en la segunda fue más difícil ya que Bob tenía sus minutos asegurados y a Alocén, que lo estaba haciendo muy bien, le dieron muchos... Sin embargo, no me arrepiento lo más mínimo de haber fichado y estoy muy agradecido», dice un Santana que promedió 9 minutos, 2 puntos, un rebote, una asistencia y 3 de valoración en la fase regular. «Hicimos un temporadón y tuve minutos en las semifinales. ¿Qué mejor que eso?», añade satisfecho. Díaz debutaba en la Liga Endesa tras ascender el año pasado. «Lo pasé muy mal al principio. Llevaba mucho tiempo esperando el momento y eso me generó muchos nervios. Se suponía que era el tercer base, pero la lesión de Úriz provocó que saliera a jugar sus minutos y en ese momento no estaba preparado mentalmente para nada y fue muy complicado, con mucha presión, sobre todo la que me creaba yo mismo. La segunda parte de la temporada fue todo mucho mejor, más cómodo, ya que estaba más hecho a la categoría. A nivel personal acabé la temporada muy contento y satisfecho», asevera. Sus promedios fueron de 12 minutos, 4 puntos, un rebote, una asistencia y 4 de valoración. Fabio y Christian han completado un año entero en la ACB, una oportunidad que persigue sin cesar en el intento Óscar Alvarado, el también grancanario que este curso ha vuelto a brillar en la LEB Oro defendiendo los colores del CBC Valladolid. «Creo que este año he alcanzado mi momento de máxima madurez deportiva jugando LEB Oro, y me ha venido perfecta la ocasión para poder sacar mi mejor baloncesto. Sin duda ha sido mi mejor año respecto a números y tanto en lo personal como en lo colectivo. Éramos un equipo que no aspirábamos al ascenso y al final casi nos metemos en las semifinales», dice el mejor asistente (6,3 por partido) y base nacional de la categoría, donde además promedió 14 de valoración en su estadística final. Fabio, Christian (1992) y Óscar (1991) son, además de grancanarios, amigos y con pasado claretiano. Sin equipos en la actualidad –aunque Valladolid y Breogán esperan por ellos en la LEB Oro–, los bases se entrenan por su cuenta en el Arena (gesto que agradecen al CB Gran Canaria) convencidos de su valía para jugar en la ACB, avalados por sus trayectorias deportivas marcadas por la ambición, trabajo, talento y ganas de codearse con una galaxia ya no tan ajena. «Estamos preparados. A cualquiera que nos dé confianza y minutos seguro que vamos a darle muchas cosas positivas», afirman convencidos. «Hemos hecho méritos de sobra y demostrado nuestra capacidad y que somos válidos para la ACB», añaden.

«Lo de no apostar por la cantera no es solo un problema del Gran Canaria»

Como canteranos del Granca, Alvarado, Díaz y Santana brillaron en las categorías inferiores tanto en España como en Europa. Todos pertenecieron a una generación júnior del Granca donde también estaban, entre otros, Samuel Domínguez, Jonay Cazorla, Bakary Konate, David Delgado, Milan Jaros o Álex López, que acaba de firmar tres temporadas con el Iberostar, con la dirección de Víctor García y que inscribieron su nombre en lo más alto del prestigioso Nike International Junior Tournament de la Euroliga en Roma en 2008. Sin embargo, la apuesta del canterano en el primer equipo sigue siendo una realidad lejana. «No creo que lo de no apostar por los canteranos sea un problema solo del Gran Canaria sino de todos los demás. Hoy en día, en cualquier club se prefiere traer antes a un jugador de fuera que darle la oportunidad a uno de casa. Y no es porque no está preparado, el ejemplo de Alocén es el más claro. Le han dado la confianza y ha respondido de manera fenomenal». Es la reflexión de Christian Díaz analizando un debate al que Óscar Alvarado va incluso más allá: «El apostar por el canario debe ser cuidado no solo por el club sino por toda la sociedad canaria, que creo que debería pensar también qué es lo que nos identifica. Por ejemplo, a mí en la UD Las Palmas siempre me ha identificado el jugador de casa como Valerón, Tana, Asdrúbal... Gente con la cual me podra mezclar en el colegio. Todo eso hace club, hace baloncesto y hace que todos los chicos que están practicando baloncesto en Santa Brígida, Siete Palmas, Telde o Casa Blanca III se sientan identificados con el vecino y tenga ganas también de llegar. Creo que la gente de baloncesto necesita a un Roberto Guerra en el equipo», afirma.