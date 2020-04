«Es un aprendizaje individual e interno para cada persona»

«Echo de menos poder volver a la rutina diaria, poder llevar una vida normal como hacíamos antes. Echo muchísimo de menos el balonmano, es sin duda alguna lo que peor llevo, el no poder estar en pista, porque es algo que para mí es fundamental, lo llevo en las venas y me cuesta mucho el no poder practicar mi deporte». Así responde Silvia Navarro, portera y referente del Rocasa Gran Canaria, a la entrevista semanal que el gabinete de prensa ofrece en su web oficial.