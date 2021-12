«Se empieza a ver a una mujer musculada como algo bonito»

Elia Navarro (Valencia, 1982) puede presumir de ser una de las mujeres más fuertes y una de las deportistas nacionales más completas. Además de ser Campeona de Europa de Halterofilia, Elia se convertía en 2018 en la primera española en su categoría en clasificarse para los CrossFit Games, la competición mundial más importante de esta disciplina. Y quedó en una increíble sexta posición.

-¿Cómo llega al CrossFit?

-Fue por casualidad, había estado preparando la oposición para bombero en Madrid, pero suspendí y al regresar a Valencia, la amiga con la que entrenaba había conocido un sitio donde se hacía CrossFit y ella no paraba de decir que tenía que probar. Lo probé y me encantó desde el primer día.

-¿Qué tal ha evolucionado el CrossFit desde que surgió en España hasta el día de hoy?

-Ha sido una evolución muy rápida y grande. Yo me acuerdo de cuando empecé a competir, apenas había sitios para entrenar. Actualmente en mi ciudad hay una decena de boxes. A nivel nacional la evolución es muy grande, los atletas tienen cada vez más nivel, se preparan más. Ahora hay más conocimientos y herramientas para mejorar.

-¿Qué le aporta el CrossFit que no vio en otros deportes?

-La verdad es que muchas cosas. Yo practico más deportes y me encanta, pero en CrossFit te puedes superar cada día. También me ha hecho conocer gente muy importante en mi vida, he cumplido sueños y al ser una modalidad con tantas disciplinas es muy completo y mi sensación es que trabajo cien por cien mis habilidades como deportista y eso me gusta mucho.

-¿Se habla de un deporte lesivo. ¿Es esto un falso mito?

-La gente tiene esa creencia de que es muy lesivo. Yo he tenido alguna lesión, pero no por mala práctica, lo lesivo no es el deporte sino los entrenadores o incluso ese deportista que no sabe dónde están sus límites, trabajar con un peso por encima de sus posibilidades... Aunque eso puede ocurrir con todos los deportes. Yo que estuve en los CrossFit Games pude ver a gente de edad más madura y era impresionante, mujeres y hombres de 50 y 60 años haciendo los mismos ejercicios que nosotros. Todos pueden practicarlo, pero con conocimientos.

-¿Qué es lo más duro?

-Tienes que ir superando barreras de sufrimiento, jeje, porque es un deporte muy exigente y debes ser capaz de traspasar tu zona de confort, porque si no, no sientes lo que verdaderamente es CrossFit, qué es superación. Hay que tener fuerza de voluntad, para ser un poco mejor cada día.

-¿Se ha normalizado la imagen de una mujer musculada o sigue viéndose como algo raro?

-Cada vez un poquito más, aunque siempre te vas a encontrar a personas que lo ven feo y te dicen que pareces un hombre... Se empieza a ver como algo más bonito, más sexy incluso, se admira más, antes te miraban y decían eres algo raro, tienes mucho músculo y ahora dicen cuántos músculos, esta chica hace deporte...Pero sí, todavía queda por avanzar.

-¿Existe machismo en el CrossFit?

-Yo nunca lo he encontrado, porque al final hacemos prácticamente lo mismo, la única diferencia son los pesos, por nuestros cuerpos, nuestras hormonas son diferentes...somos más pequeñas, pesamos menos...yo sinceramente nunca me lo he encontrado y he competido por toda Europa. De hecho, lo que me he encontrado es mucho compañerismo.

-También hay cada vez más mujeres practicándolo, ¿por qué cree que está ocurriendo esto?

-Supongo que es ver que hay otras chicas que han conseguido cosas y eso hace que ellas sean conscientes de que todos podemos hacerlo, que el deporte es para todos y se puede disfrutar haciéndolo.

-Ha estado con las mejores del mundo en los CrossFit Games, ¿cuál es la sensación?

-La verdad es que fue un sueño que me costó unos años alcanzar, trabajé muy duro. No recuerdo una experiencia similar en mi vida, la recomendaría cien por cien a cualquiera que le guste la competición porque lo que se vive es indescriptible, te sientes muy realizado, porque te lo has trabajado mucho y entonces piensas por fin estoy aquí.

-Y donde va a estar muy pronto es en el Lanzarote en el Summer Challenge Ciudad de Arrecife 2021, ¿qué tiene de especial esta competición?

-Me encanta la isla, la gente de Canarias, siempre me han tratado muy bien. La primera vez fui primera en individual, en 2019 competí en equipos con Ezequiel Henríquez, atleta canario, y estaba Bryan Hernández con mi amiga Rita García. Fue muy disputado entre nosotros. Fue muy divertido, disfruté mucho. Y este año voy con otro amigo, Javier González, que está muy fuerte. Es un sitio donde me he sentido muy a gusto siempre.

-Lanzarote está llena de entornos naturales perfectos para la competición. Salir fuera de estadios, de gimnasios, ¿qué supone para el deportista?

-Ya competí en la playa del Reducto, en Arrecife y me encantó. Pero no conocía la existencia del Islote de Le Fermina y estoy deseando estar allí, me parece increíble. He hecho muchas competiciones en recintos cerrados y se agradece hacerlo al aire libre, cerca del mar, en un entorno natural... Para mí eso tienen mucho valor.

-Quizás esa sea una de las razones por las que el Crossfit en Canarias haya experimentado tanto auge en los últimos años...

-Sin duda alguna, el clima acompaña muchísimo y es una característica buenísima que tiene.

-¿Qué les diría a las mujeres que ven este deporte de reojo o a la posibilidad de competir?

-Si todavía no han hecho su primer contacto, que se animen, es muy divertido, además de hacer deporte te aporta, tienes una mejora constante, es muy bueno mentalmente y que no tengan miedo, que está hecho para todos y tiene mil adaptaciones para cualquier nivel. Y si quieren competir, que entrenen, que tengan paciencia, que, con trabajo, todo llega.