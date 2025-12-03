El CV Emalsa Gran Canaria, sin confianzas para rematar su primera faena europea Al cuadro grancanario le vale con sumar dos sets este jueves (18.30 horas) en el Arena ante el VBC Chesaux para pasar a los octavos de final de la Challenge Cup tras el 0-3 de la ida, pero no se fía de un rival con argumentos para dar batalla

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:15

Sin confianzas. Así ha preparado durante la semana y encara el CV Emalsa Gran Canaria el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup 2026. A las amarillas les vale con sumar dos sets este jueves (18.30 horas) ante el VBC Chesaux tras su victoria (0-3) en Suiza, pero no se fían de un grupo helvético que se presenta en el Arena sin nada que perder, muy dispuesto a darlo todo y con argumentos de sobra para plantar batalla a pesar de la desventaja.

Juan Diego García, entrenador jefe de las grancanarias, avisa de que aún hay que rematar una primera faena europea que les metería, por primera vez en su historia, en unos octavos de final. Un premio demasiado jugoso como para no tomárselo en serio a pesar de la ventaja que se ganó en la ida.

«Seguramente ellas nos van a apretar bastante más con el saque, que fue algo que intentaron hacer en el partido de ida y que pudimos contrarrestar bien en ese duelo. Creo que esa será la gran arma a utilizar también en la vuelta», avisa el profesional onubense, que contará con su plantel al completo para encarar la cita.

Un Olímpico que ha ido claramente de menos a más durante la temporada, y que se planta en la cita de este jueves tras escalar a la cuarta posición en la Liga Iberdrola con un triunfo sólido y convincente ante el CV Melilla (3-0).

A esa inercia se agarrara con todo el Emalsa para no dejarse sorprender en su guarida y dar un pasito más en una Challenge Cup que se toman muy en serio y pretende llegar lo más lejos posible. Los octavos -que no es poco- están muy cerca. Pero antes tendrá que volver a dar su mejor versión para no dejar crecer a un Chesaux con dosis extras de revancha tras el 0-3 de la ida.