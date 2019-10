El Sporting quiere devolver a Jesé

Según apunta AS, el conjunto portugués ha expresado su deseo de que Jesé regrese al PSG en el mes de enero. El grancanario, cedido al Betis la pasada temporada tras un periplo poco exitoso en Las Palmas y el Stoke City inglés también a préstamo, llegó a Portugal el 31 de agosto, un día después de disputar el último partido con el PSG ante el Metz, y solo tres días después de que el Sporting anunciara a Silas como nuevo entrenador.

De hecho, la principal razón por la que Jesé no tenga minutos es debido al hecho de no convencer al técnico sportinguista. Fichado por 25 millones de € en 2016 por el PSG, el canterano del Real Madrid ha ido acumulando cesiones en los últimos años en las que no ha recuperado el nivel que exhibió en el equipo blanco.