El Rocasa renueva a su capitana María González

El Rocasa Gran Canaria se asegura la continuidad de su capitana, María González, que seguirá liderando a las Guerreras de Telde al menos durante una temporada más, tras el acuerdo alcanzado durante con la dirección deportiva de la entidad teldense.

En un comunicado emitido por la propia entidad grancanari, se asegura que María González «representa como pocas jugadoras los valores del Rocasa Gran Canaria, tanto dentro de la pista como fuera de ella, siendo un ejemplo para todas las jugadoras que han pasado por su vestuario en las trece campañas anteriores».

Añade la nota que, a pesar de comenzar la temporada con problemas físicos que retrasaron su incorporación a los entrenamientos junto al resto de sus compañeras en la pretemporada, María disputó un total de de 11 encuentros durante la exigente Liga Guerreras Iberdrola, en los que anotó 16 goles para las teldenses.

El comunicado recoge además palabras de la propia jugadora tinerfeña, donde destaca que «agradezco la confianza depositada en mí por el club y por el cuerpo técnico, me siento muy feliz de poder sumar mi 14ª temporada en el equipo».

«Venimos de un año que ha sido duro para todas nosotras, en el que hemos tenido que afrontar muchos cambios y obstáculos en el camino, pero que lo tomo como una lección bien aprendida, que nos ayudará esta temporada a no caer en los mismos errores cometidos», expresa también la veterana central.

Añada, por último, que «espero que la próxima temporada podamos recuperar nuestras mejores sensaciones, tanto a nivel individual como colectivo y que pueda devolver al club sobre la pista de juego toda la confianza que han depositado en mí».

Por su lado, su técnico, Carlos Herrera, también expresó su satisfacción por poder contar una temporada más con su capitana.

«Estoy muy contento. Es una jugadora súper importante para el club y para sus compañeras, para las que sin duda es un referente», valoró en preparador.

Añade Herrera que «las chicas la respetan mucho y maneja a la perfección al grupo tanto dentro como fuera de la cancha», mientras destaca que «la temporada pasada no estuvo como nos hubiera gustado ni a nosotros ni a ella, debido a que no tuvo la oportunidad de tener una pretemporada en condiciones por sus problemas físicos, pero seguro que esta próxima será muy buena para ella, nos ayudará mucho sobre todo con las jóvenes, ya que para ellas el contar con María en el vestuario nos dará un plus para que todo el equipo sea un poco más fuerte».