«El proyecto deportivo del Guaguas es apasionante»

— Está usted a punto de ser padre.

— Sí, Estamos esperando la llegada de Manuela, en principio por lo que nos han dicho los doctores puede llegar durante cualquier día de la próxima semana».

— Entonces se la traerá para Gran Canaria. ¿Ilusionado con el nuevo reto con el CV Guaguas?

— Hace tiempo que comenzaron las conversaciones con Sergio Camarero y con Juan Ruiz y eso hizo que comenzara a interesarme por la historia del club. La verdad es que conocer todos sus logros históricos me dio mucha tranquilidad a la hora de tomar la decisión de fichar por un equipo que fue el mejor de España en los años 90. Está claro que el proyecto deportivo es apasionante, el tener la oportunidad de devolver al equipo a lo más alto, formando un nuevo grupo altamente competitivo que va a jugar para ganar todos los títulos en juego.

— Con el equipo que se está haciendo, será un equipo muy difícil de superar este nuevo Guaguas.

— Ganar es siempre una consecuencia del trabajo, pero somos todos conscientes de que debemos jugar para ganar todos los partidos y todos los títulos en juego. Para mí es un reto que me encanta, porque soy un jugador que siempre juega para ganar».

— ¿Qué espera aportar al plantel?

— Soy un punta-receptor de fuerza, al que le gusta atacar mucho y que me caracterizo por ser extremadamente competitivo, aguerrido y entregado en cuerpo y alma al voleibol.

— Es un equipo nuevo, pero donde coincidirá con muchos compañeros del curso pasado.

— Es importante sobre todo al principio que exista química con el resto de compañeros. En mi caso ya he tenido la oportunidad de jugar con varios de ellos, pero es básico que nos conjuntemos todos, porque es un equipo totalmente nuevo. Lógicamente, jugar con ellos hace toda la adaptación más fácil y rápida el poder reencontrarme con jugadores con los que ya he jugado anteriormente. También contamos con un excelente entrenador como es Sergio Camarero y creo que nos va a ayudar en este sentido para que todos lleguemos finos al principio de temporada».

— ¿Ya que ha balado con el técnico, cuáles son sus primeras impresiones?

— Hasta ahora tanto él como el presidente, Juan Ruiz, me han parecido dos personas increíbles. Ambos me han trasladado la idea de que se pretende que todos los jugadores tengan un papel importante en las distintas facetas del juego y, en mi caso, quiere sea un punta fuerte en facetas ofensivas y fuera de la pista que también ayude a los jugadores más jóvenes».

— ¿Y qué objetivos personales se marca en este nuevo proyecto?

— Soy muy competitivo y los 4 años que he jugado hasta la fecha en España siempre he disputado finales. Piero Molducci, al que tuve como entrenador en Almería, siempre me decía una cosa que es cierta y es que para ganar títulos es necesario poder jugar finales, porque si no lo consigues nunca vas a ganar nada. Las finales son partidos increíbles en los que puede pasar cualquier cosa. En mi etapa en Palma pasé por una circunstancia similar a la que vamos a vivir en el CV Guaguas, porque se hizo una apuesta por devolver al equipo a lo más alto y conseguimos ganar la liga, con el pabellón lleno a rebosar y pude disfrutar de la alegría de la afición de Palma y es algo que me encantaría que sucediera aquí, en Las Palmas, con la afición del CV Guaguas».

— ¿Le gusta el papel de líder dentro de la cancha?

— Siempre pienso en el equipo, porque el voleibol es el deporte más colectivo que existe y los jugadores cuando sienten que están en un equipo fuerte y unido hace que les ayude a no tener esa presión. En el equipo entran no solo los jugadores sino también el cuerpo técnico y el resto de personas que integran el club. Fichar buenos jugadores es una cosa, pero hacer un equipo ganador es otra diferente y ahí es donde debemos de estar más unidos que nunca».

— En su puesto fue el mejor en la temporada pasada...

— Estoy en plena evolución durante mi carrera profesional, porque soy de la opinión, desde que empecé a jugar al voleibol, que el jugador que piense que ha llegado al máximo de su carrera tiene que tener un poco de cuidado, porque siempre debes de intentar superarte a ti mismo. La temporada pasada fue muy buena para mí, pero he tenido años espectaculares en mi carrera profesional, tanto en Palma, como en Italia o en Unicaja. Con la edad pienso que los jugadores vamos mejorando poco a poco. Físicamente me encuentro muy bien y la experiencia me permite seguir mejorando cada año y espero que la próxima temporada todavía puedo jugar mejor que la anterior».

— Tocó parar cuando su equipo estaba liderando la clasificación y haciendo un voleibol muy sólido.

— Estábamos haciendo una temporada muy buena en Unicaja y sentíamos que estábamos en pleno crecimiento, lo que nos había permitido tener 6 puntos de diferencia sobre Teruel en la temporada regular y veía al equipo muy bien para afrontar los playoffs por el título. Es cierto que para mí el playoff es como si fuese otro campeonato diferente, pero veía al equipo muy bien para llegar a la final. La interrupción de la competición nos generó un poco de frustración, pero comprendimos que era por una causa de fuerza mayor, por el bien de todos y era mejor parar para que cada uno estuviese resguardado en su casa, con su familia y prepararnos para la próxima temporada».

— ¿Cómo es fuera de las canchas?

— Soy una persona muy tranquila, todo lo contrario que dentro de la pista donde me transformo».

— ¿Qué mensaje le puede mandar a la que será su nueva afición?

— Quiero pedirle que venga al Centro Insular de Deportes a disfrutar del proyecto, de los jugadores y de todo lo que va a suceder en la isla y en el entorno del equipo durante los próximos años. Vamos a dejarnos cada uno de nosotros el 120% en la cancha. Si los aficionados consiguen disfrutar como lo vamos a hacer nosotros creo que va a ser un reencuentro y una temporada espectaculares».