El otro equipo en el que juega Pollo

Equipado con todas las medidas de seguridad y armado con el líquido desinfectante contra el coronavirus que siempre es bienvenido. «La gente nos aplaude cuando nos ve aparecer, a algunos compañeros les han regalado dibujos de los niños en agradecimiento por lo que hacemos. Todo es muy emocionante, sientes que haces algo bueno para la sociedad, que pones tu granito de arena para combatir esta epidemia». Al habla Adrián José Hernández, un operario municipal del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en las labores de limpieza viaria con la empresa Fomento y Bitumez, contratada para tal efecto. Claro que echar la vista para atrás revela su pasado en los campos de fútbol, cuando, como centrocampista total, y tras criarse en las canteras del Maspalomas y UD Las Palmas, llegó a jugar en Primera División con el Atlético de Madrid y también terminó enfundándose la amarilla en el Gran Canaria. Entre medias, ciclos fructíferos en el Vecindario y Universidad. Pollo fue protagonista años atrás con las botas puestas y dejó recuerdo inmejorable en cada vestuario que pisó: si como jugador jamás ahorró un gramo de esfuerzo, honrando su profesión, su personalidad generosa y accesible le dieron mejor fama aún como compañero.

Ya retirado de la actividad deportiva desde hace tiempo, aunque sin perder el vínculo con el balón («entreno en la cadena del Maspalomas y no me pierdo un partido de veteranos de la UD»), camino de los 37 años ha encaminado su vida con la estabilidad que le da un oficio que, con la pandemia, se ha diversificado a la rama sanitaria, ya que se demanda este servicio, fundamental en los tiempos que corren. «Esencial», insiste Pollo, quien pone en valor el empeño y dedicación de todos sus compañeros para cumplir con máxima profesionalidad las rutas que les marcan. «Supermercados, farmacias, mobiliario urbano, comercios, centros de salud... Vamos al sitio que nos manden dentro de San Bartolomé de Tirajana y en turnos de mañana y tarde, siempre responsabilizados en completar el trabajo de la manera más concienzuda posible. Por nuestras manos pasa algo que no puede fallarle a los vecinos. Y a medida que han ido transcurriendo los días, más orgulloso me siento de formar parte de este equipo de gente entregada, de trabajadores que dan todo lo que llevan dentro al salir a las calles», enfatiza.

Enfrentarse a postales impensables («Playa del Inglés vacía parece de ciencia ficción, da muchísima pena verla como si fuera un desierto») tampoco le resta ánimos para levantarse cada mañana con el mejor propósito posible. «No puedes venirte abajo. Cada vez que alguien que ni conoces te anima cuando te ve hacer tu trabajo es algo que gratifica enormemente, que te justifica todos los sacrificios y esfuerzos y te impulsa a seguir con más motivación si cabe», pondera.

Así, tras su etapa como futbolista profesional, de la que guarda, con dulce nostalgia, un «grandísimo recuerdo», ahora está en una misión en la que pone el mismo mimo y celo que cuando se hizo hueco en los estadios.