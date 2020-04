El miedo a la incertidumbre en aislamiento

El deportista funciona por objetivos a corto, medio o largo plazo, pero marcan su ritmo, un aspecto que el confinamiento por el Covid-19 ha frenado y, al mismo tiempo, ha multiplicado la incertidumbre ante una situación excepcional y desconocida. En la búsqueda de recomendaciones, factores u objetivos para gestionar psicológicamente la cuarentena, el jugador del Real Madrid, entre otros, medallista olímpico junto a una generación inolvidable en Los Ángeles’ 84 y psicólogo, José Manuel Beirán, valora que es un momento «muy diferente» a lo que ha vivido cualquier deportista «hasta ahora».

«Hay que intentar pasar este tiempo lo mejor posible para que, en el fondo, sea la oportunidad de hacer algo diferente a otros momentos en que no tenemos tiempo para hacerlo», agrega.

Beirán, padre del jugador del Herbalife Gran Canaria Javier, resalta que un deportista «obviamente tiene que seguir manteniéndose en forma porque, además de que tenga que hacerlo, es bueno para su salud mental, ya no solo porque piense que va a empezar la temporada en poco tiempo, que, de momento, no parece que va a ser así, pero sí que tenga un objetivo que todos los días al levantarse haya algo que te anime a mejorar en su deporte».

El profesional leonés, de 61 años, incide en que deben ser objetivos «que me gusten, que sean atractivos, no es voy a hacer ejercicio por hacerlo. No, lo voy a hacer para sentirme bien y mejorar en algún aspecto».

«Siempre tienes que tener objetivos que dependan de ti al cien por cien, no puedes decir que el año que viene voy a ir a la selección, ese no depende de ti, tienen que ser cumplir los horarios estos días por semana, como pueden ser dos entrenamientos al día, hacer bicicleta, movimientos de saltos en el mismo sitio para ir trabajando aeróbicamente o cualquier cosa que te pongas para ir cumpliendo esos objetivos. Eso hará que tengas motivación», argumenta.

En pleno confinamiento y con la intención del prolongarlo, Beirán cree que «hay que tomar las cosas como vienen y ver que no dependen de ti, es lo que más te ayuda».

«Si dijeras es que he tomado una mala decisión, puedes darles vueltas a eso, pero no es así, todos estamos obligados a hacer lo que estamos haciendo ahora. Como no depende de ti, hay que intentar sacar lo que puedas de esto», dice, al tiempo que agrega que «es duro que no se pueda jugar, pero siempre podemos sacar algo positivo de todas las situaciones».

Una situación excepcional que general altos niveles de ansiedad y de estrés.

José Manuel Beirán tiene muy claro que una de las peores situaciones a las que enfrentarse son protagonizadas por las dudas y la incertidumbre, el hecho de no saber qué va a pasar. «Si ahora te dicen que no vas a jugar seguro esta temporada ninguna liga, el trabajo sería muy diferente y solo se centraría en la temporada que viene. Ahora estás trabajando unos gestos que puedes mejorar, físicamente, manteniéndote en forma o estando en contacto con amigos es distinto», expone el profesional leonés.

Beirán considera que «el problema viene al no saber si dentro de un mes y medio vas a tener que hacer deporte, si dentro de dos o tres meses puedes volver a entrenar con tu equipo o reanudar de alguna manera las ligas, es muy difícil porque todavía no se ha dicho que no se vayan a jugar algunas ligas, sobre todo, las de la Federación Española. Y en otros deportes pasa lo mismo».

«Esa situación es la más estresante; por eso, ahora tienen que continuar pensando en ponerse objetivos semanales para intentar cumplir esos objetivos e ir consiguiendo pequeñas metas», argumenta.