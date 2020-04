«El mejor refugio para los niños es el deporte»

— ¿Qué impacto piensa que van a tener el coronavirus y sus daños colaterales en el fútbol base?

— Esta situación de crisis social, y particularmente de salud, que estamos viviendo va a generar un cambio importante en el fútbol base. Y no solo porque tendremos que multiplicar las medidas de seguridad, también porque habrá que replantearse cómo se van a financiar económicamente los clubes. No olvidemos que hasta ahora eran las familias con sus cuotas y algunas empresas con sus patrocinadores los que hacían viable gran parte de su sostenimiento.

— Pero la crisis ni tiene precedentes ni, de momento, tiene fin...

— El mundo del fútbol base se enfrenta a una situación económica muy complicada porque muchas familias y empresas no podrán aportar ingresos a los clubes. Pero es fundamental que ningún club desaparezca ni ningún niño o niña abandone la práctica deportiva porque sus padres no puedan abonar su cuota mensual. Es necesario que los clubes suplan esos ingresos por otros. Las instituciones públicas y la propia Federación de Fútbol deben apoyar estructural y económicamente a los clubes para asegurar su continuidad y que ningún niño o niña cause baja porque su familia no pueda pagar.

— ¿Cuál es su óptica de la situación actual?

— Me preocupa que, en estos momentos de crisis económica y social, los responsables deportivos de nuestro país y algunos directivos y deportistas sólo se preocupen de la reanudación de las competiciones, de los ascensos y descensos o del acondicionamiento físico de sus jugadores y ni por asomo se planteen que el fútbol necesita urgentemente sustituir el modelo actual de gestión y competición por otro que sea más abierto, viable y adaptado a las actuales circunstancias y a los nuevos tiempos.

— ¿Y cree que este viraje estructural que demanda va a ser posible?

— Si me pregunta si lo veo viable, le diré que sí, pero es muy complicado hasta tanto los políticos y directivos de los entes federativos y de los clubes no recurran al aprendizaje interno, evalúen la situación a largo plazo y se planteen qué fútbol base es el que quieren: el de hoy, excesivamente competitivo y con escasa protección y ayuda de los poderes públicos, o ese otro, que priorice la formación a la competición, fomente hábitos saludables además de valores personales y sea económicamente sostenible.

— ¿Cómo hay que enfrentarse a lo que viene?

— Directivos, técnicos, padres y jóvenes jugadores debemos acentuar a partir de ahora el sentido de la realidad para aceptar las cosas como nos vienen dadas y buscar soluciones a los problemas que se nos presentan. Debemos aprender a entender que las cosas no van a ser iguales a partir de ahora y que debemos convivir deportivamente con el coronavirus durante algún tiempo.

— El tan cacareado coste de la insularidad vuelve al foco. Si se esgrimía antes que viajar era caro, ahora se añade el riesgo para la salud que implica exponerse a aeropuertos y traslados que, muchas veces, implican escalas...

— Nuestros equipos nacionales evidentemente lo van a tener más complicado que los peninsulares a la hora de asegurar las medidas de seguridad que imponga el Gobierno. Mi opinión es que nos olvidemos de la actual temporada y que los clubes reflexionen y planifiquen el futuro con la mirada puesta en las nuevas exigencias deportivas, sanitarias y económicas, sobre todo aquellos clubes que tengan equipos en categorías nacionales. Sus directivos y entrenadores tienen por delante una enorme tarea que hacer y una gran responsabilidad para asegurar deportiva y económicamente la continuidad en la competición y la seguridad integral de sus plantillas en los entrenamientos, viajes y competiciones. Un reto muy complicado ante las nuevas exigencias que tendrán que cumplir y los recortes económicos que van a sufrir.

— ¿De qué manera debe gestionarse la desescalada que ya contempla medidas especiales para los niños?

— Como en otros sectores, será importante que respetemos el proceso de desescalada de las medidas de confinamiento de los menores. Ya pueden empezar a salir a la calle acompañados de un adulto, pero será fundamental que cuanto antes, con las precauciones correspondientes, participen activamente en actividades grupales deportivas. Es necesario que vuelvan a interactuar con compañeros de su edad, se recreen en lo que más les gusta y sueñen con llegar a ser grandes deportistas. Sin lugar a dudas, el mejor refugio de un niño o niña en estos momentos que vivimos es el deporte.

— ¿Qué recomendación hace a los padres?

—Es importante que sigamos afrontando este periodo de confinamiento con serenidad y paciencia, seamos muy receptivos con los menores y aprovechemos esta etapa para conocer mejor a nuestros hijos. No basta con ayudarles en sus tareas escolares. Compartamos algunas de sus aficiones. Seamos modelos para ellos fomentando hábitos saludables y valores. Se enseña lo que hacemos y no tanto lo que decimos.