El mal tiempo adelantó los premios de la Copa de España

Con dos días de competición, la clasificación final de la Copa de España 2.4 mR queda con los mismos resultados de ayer sábado. El finlandés Janne Laine gana con autoridad con cinco primeros, un segundo y un cómputo final de cinco puntos. El sueco Hans Asklund fue el regatista que más lucha le plantó con unos regulares parciales (2-3-2-3-2-UFD) y un fuera de línea, como único resultado discordante. El deportista catalán Jordi Cargol consiguió finalmente el tercer lugar podio, en un campeonato donde fue de menos a más, mostrándose muy satisfecho al recoger sus trofeos: “aunque no hemos podido navegar hoy, he disputado seis pruebas en las que he tenido condiciones muy cambiantes que me han permitido probar muchas cosas. Además navegar con esta calima ha sido una curiosa experiencia.” El regatista del Club de Vela de Palamós también recibió la placa de la Real Federación Española de Vela, al ser el primer español clasificado en esta Copa de España Open. El regatista sueco Sven Asklund que fue tercero durante todo el campeonato no resistió el ataque de Cargol bajando a la cuarta plaza. El fuera de línea que le pitaron al canario Julián Fernández en la cuarta prueba, le restó posibilidades de arañar un puesto más, siendo quinto en la clasificación final. De esta forma quedaban las primeras posiciones de la clasificación final de esta edición de la Copa de España.