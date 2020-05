«El Guaguas implica luchar por todos los títulos»

— Su regreso al Guaguas ya es oficial. Ilusionado, supongo, pero también con mucha responsabilidad, ¿no?

— Sobre todo acepto el reto con mucha ilusión, que es lo principal, y con muchas ganas de ver y sentir de nuevo al Guaguas. La noticia de que vuelve al Centro Insular a todos los que nos gusta el deporte nos alegra mucho. Luego, está claro que es una responsabilidad el puesto de primer entrenador, pero creo que con ilusión y ganas lo podemos llevar muy bien todos los que volvemos.

— Es Juan Ruiz el que le propone llevar las riendas del equipo. ¿Cómo fue todo? ¿Se lo pensó o le respondió que sí al instante?

— Juan Ruiz y Paco Sánchez Jover también, entre los dos. Hablaron conmigo hace tiempo ya, esto no es una cosa de un día para otro ni mucho menos. Me comentaron que querían que este proyecto saliera adelante y que contaban conmigo como entrenador. Ya yo me daba por jubilado [risas], pero sinceramente a un proyecto como este no le podía decir que no. De entrada, es algo muy goloso, y todo lo que sea Guaguas me motiva mucho.

— Un Guaguas que nunca debió desaparecer. Era de los grandes de España y Europa. Pero lo dejaron morir...

— Fue cuestión de generaciones. Primero fue subir, luego empezaron a venir los títulos, las buenas actuaciones en Europa... Y la gente la verdad que se metió mucho con el equipo, existía mucha conexión con el público. Fueron 6/7 años donde conseguimos casi todo. Luego, como es normal, los jugadores van cambiando, las directivas también... Todo va cambiando, ya no se gana, y cuando no se gana todo se complica. Al final fue una pena. Un equipo como el Guaguas nunca debió desaparecer, pero las circunstancias, y también la economía, no ayudaron tampoco.

— El regreso no será cualquiera. Tendrá un equipo para luchar por los títulos. ¿Eso le añade presión?

— Una de las pocas condiciones que puse para formar pare del proyecto es que si lo hacía era para ganar. El nombre del Guaguas lleva consigo el de luchar por los títulos. Hemos estado, yo principalmente, poniéndome al día con todo el tema del mercado de jugadores y la verdad es que todos estamos en la misma onda porque la marca Guaguas significa ganar, y eso es lo que vamos a intentar. Y, en ese sentido, creo que hemos hecho un equipo bastante compensado, fuerte y donde la gente va a disfrutar. Tendremos bastante nivel dentro de la cancha.

— ¿Tiene hueco en este nuevo y reluciente Guaguas el jugador de la casa?

— Siempre. Vamos a traer gente que nos ayude a que el Guaguas vuelva a ser un equipo puntero, pero también vamos a trabajar la base. Es importante tener a jugadores de la casa para que la gente se sienta identificada con el equipo.

— Aquel anterior Guaguas llegaba a colegios, institutos... A todos lados.

— Sí, eso es fundamental. Si somos capaces de volver a hacerlo volveremos a ser referentes seguro. Queremos volver a ser el equipo de aquí, de la ciudad, de Gran Canaria, que la gente se sienta contenta e identificada con nosotros para que nos apoyen y estén siempre ahí y, sobre todo, lo que vamos a intentar es que se sientan orgullosos. Y eso se consigue con trabajo a todos los niveles: prensa, empresas, sociedad, etcétera. Creo que si todos vamos a una, conseguiremos que el pabellón vuelva a llenarse y los éxitos que todos esperamos y queremos.

— Ya ganó una Liga con el Cantur y su última experiencia en los banquillos ha sido con el Olímpico, ambos equipos femeninos. ¿Está preparado para ese gran salto al masculino?

— Sí, preparado y con ilusión. Con el Cantur ya jugué en la Champions, jugamos 5 finales de Liga, fuimos subcampeones de Europa, ganamos a italianas, rusas, turcas... Estuve al máximo nivel y ahora, en masculino, no tiene porqué ser de otra manera diferente.

— Tendrá a otro grancanario como ayudante, Fran Carballo. ¿Qué le puede aportar a su lado en el banquillo?

— Casi todo el cuadro técnico que trabaje alrededor del equipo será canario. Fran es un maniático del volei como somos todos nosotros. Se implica al máximo, le gusta mucho el trabajo sistemático, hacerlo al detalle... Además, tiene mucha ilusión de estar con nosotros, que es fundamental. Tenerlo al lado nuestro nos va a aportar muchas cosas.

— También estará, aunque en otras tareas, Paco Sánchez Jover.

— Sí, desde luego. Él es el que apuesta por mí, es otro apasionado de este deporte y va a estar con nosotros siempre y dispuesto a echar una mano en lo que haga falta, de eso no tengo ninguna duda. Es una figura del volei canario y español y fundamental en la historia del Guaguas. Su figura en este regreso es importantísima.

— ¿Cree que será posible llenar el CID como en aquellos años?

— Estoy convencido de ello y no creo que tardaremos mucho en volver a llenarlo. Creo que si conseguimos que el equipo muestre la calidad que tiene, algo que estoy convencido por el grupo formado alrededor de ese equipo, lo vamos a llenar y vamos a tener Guaguas para mucho tiempo. Al principio está claro que nos va a costar un poquito, porque hay que ir acoplando a un equipo nuevo, pero a este equipo no le va a faltar ni calidad ni capacidad de entrega, y eso es lo que le gusta al aficionado canario. Estoy convencido que con eso la gente se va a sentir identificada con nosotros y nos va a apoyar.

— Ese es precisamente el reto, ser referente de nuevo. Que no es poco.

— Sí, además creo que ahora mismo estamos un poquito huérfanos en ese sentido. No tenemos un equipo referente o, al menos, que gane o luche por ganar títulos. Creo que volver al CID es importante también, y nosotros estamos con ilusión y dispuestos a trabajar mucho y más. Este es un proyecto que llevamos tiempo madurándolo, y ahí está Juan Ruiz, que incluso con la difícil situación que nos ha tocado vivir con esta pandemia no ha parado ni un solo día. En vez de frenar lo que ha hecho es acelerar. Es algo que me ha sorprendido muchísimo, como tira de todo el mundo, como lucha y como nos ha contagiado a todos. Ese espíritu canario luchador lo tenemos y ahora lo que tenemos es que transmitírselo a todo el mundo.