El Gran Canaria, obligado a no marrar en casa

El Arena como termómetro para la Copa del Rey. No pueden haber más tropiezos en la isla. El Gran Canaria, que recibe este domingo (12.00 horas) al Montakit Fuenlabrada, tiene que convertir su hogar en una fortaleza infranqueable si quiere optar por competir en la competición copera. Y es que, de momento, los claretianos tan solo saben lo que es vencer dos partidos en lo que va de curso en su pabellón, al Morabanc Andorra (80-67) y al UCAM Murcia (85-79). Fuera, sin embargo, los de Fotis Katsikaris suman tres triunfos.

Así pues, y tras caer en Gran Canaria contra el Casademont Zaragoza (73-79) y el Juventut Badalona (68-79), el escuadrón claretiano debe hacerse fuerte en la isla y, sin ir más lejos, dejar la victoria ante un Fuenlabrada que tan solo está a un triunfo de dar caza al Herbalife, pues ha ganado cuatro duelos y ha perdido seis (actualmente es decimocuarto en la tabla clasificatoria).

El objetivo es claro. El Granca tiene entre ceja y ceja ser uno de los ocho privilegiados que peleen por conquistar la Copa del Rey y el camino no exhibe dudas. Quedan siete enfrentamientos para dar por concluida la primera vuelta y, cómo no, conocer los equipos que lucharán por la Copa. Los isleños son undécimos a día de hoy, pero la realidad es que hasta el séptimo, posición que ocupa el Baskonia, hay cinco conjuntos empatados con cinco victorias y cinco derrotas. Tablas máximas entre el propio Baskonia, MoraBanc Andorra, Unicaja de Málaga, Bilbao Basket y, cómo no, el Gran Canaria. El precio de jugar el torneo de su majestad el rey no será barato. Todos quieren estar en la brega y solo lo van a conseguir los más regulares.

Los amarillos se baten con el Fuenlabrada, Unicaja (fuera), Obradoiro (casa), Iberostar Tenerife (fuera), San Pablo Burgos (casa), Real Betis (fuera) y Baskonia (casa) para acabar la primera vuelta. Esos son sus escollos para jugar la Copa. Y se antoja clave sacar músculo en el Gran Canaria Arena.