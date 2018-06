El Gran Canaria buscará sumar tres millones más a su presupuesto

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recibió ayer al del CB Gran Canaria, Enrique Moreno, tras el espectacular final de temporada del club y su clasificación para la Euroliga, un reto que precisará unos tres millones más de presupuestos que ambos coincidieron en obtener de la implicación de la sociedad, a la que queda abierta el club para sumarlos a los más ocho que ya pone la Institución insular, sus patrocinadores con el Herbalife a la cabeza, los abonados y la afición, entre otros ingresos. «Este club nació en el patio de un colegio y peldaño a peldaño hasta llegar a este hito histórico competirá con los mejores del continente», celebró Morales tras esta reunión «profundamente entrañable, histórica», en el que el presidente del club le obsequió con una camiseta firmada por los jugadores y técnicos.

El Cabildo, prosiguió, no dará un paso atrás y reafirma su apuesta por el club, cuyo presidente afirmó que este año «tocará todas las puertas habidas y por haber» y además emprenderá una campaña más agresiva para tratar de llenar el Arena, puesto que la vía no será aumentar los precios, es decir, no será penalizar a la afición, sino todo lo contrario, premiarla con los equipazos que va a poder disfrutar durante la Euroliga.