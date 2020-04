«El Gáldar no morirá pese a este panorama»

— Tantos esfuerzos y méritos acumulados para ahora verse al límite. ¿Qué reflexión le merece lo que se está viviendo?

— El panorama está muy complicado, por decirlo de una manera suave, y lo que viene no va a ser mejor. Pero el Gáldar no morirá. Seguiremos en la categoría que se pueda o, como mínimo, con la base. Será cuestión de adaptarse a los nuevos tiempos cuando lleguen, porque, de momento, ni sabemos en qué momento podremos volver a entrenar. Ya ni hablo de competir.

— ¿Y los dineros?

— Tenemos para dejar todo pagado. No nos quedará un euro en el bolsillo, pero, al menos, no le deberemos nada a nadie. Que, con lo que se está viendo, tampoco es muy negativo. ¿Cómo le pido yo dinero a la cadena hotelera que me patrocina si tiene los complejos cerrados y tuvo que despedir empleados? ¿Cómo le pido algo al ayuntamiento del municipio si tendrá que destinar lo que hay para gente necesitada, para las familias en emergencia social? Bastante que hicieron con los arreglos que ejecutaron en nuestro terrero en este parón, un detalle que se agradece. Pero tal y como está la sociedad, el paro que se está acumulando... Realmente se hace muy complicado salir a la calle a reclamar ayudas para un proyecto deportivo como el nuestro. Esta pandemia ha destrozado el deporte, su sistema de supervivencia. Y el daño a la lucha canaria, que es lo que nos duele, es total.

— Se le ve desanimado y no es normal por su talante guerrero y emprendedor...

— Antes de que estallara lo del coronavirus, ya me había planteado no seguir en la presidencia. Viene de atrás. Ahora, con esto encima, lo único que se acumulan son problemas. No sé qué haré. Tengo que pensarlo. Pero si, al final, me voy, dejaré la entidad saneada y en disposición de seguir adelante. La responsabilidad está por encima de todo. Nuestro club de lucha es un símbolo del municipio de Gáldar.

— ¿Qué ve a corto y medio plazo? ¿Qué cree que va a pasar con la lucha canaria?

— Por lo pronto, mientras dure el confinamiento y el impacto de este virus, bastante tenemos con salvaguardar nuestra salud. A partir de ahí, hay que ver de qué manera la Federación Regional y la Insular adoptan medidas para ayudar a los clubes y que permitan recomponer el calendario y estructurar la temporada. No hay respuestas para esas preguntas ahora. Pero espero que en unas semanas sí. Todo lo que sea para asegurar el porvenir de la lucha habrá que apoyarlo.