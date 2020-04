«El automovilismo necesita gente comprometida, sin postureo»

— Hemos podido leer en sus redes que intenta pasar esta cuarentena lo mejor posible. ¿Cómo está llevando este estado de alarma que nos obliga a quedarnos en casa y que se vuelve a alargar?

— Como todo el mundo, sobre todo con paciencia, aunque a veces con desesperación, otras veces con indignación, otras con mucha pena... Es una montaña rusa de momentos y sensaciones.

— ¿En qué dedica estos días que se hacen muchos más largos?

— Pues lo que intentando es mejorar mi forma física, trabajar en las cosas que se quedaron pendiente ante la llegada de este confinamiento y, aunque parezca mentira, conocer un poco más a mi familia directa, ya que en situaciones de este tipo ves comportamientos diferentes que te ayudan a conocer más si cabe a tu familia.

— Este es un duro golpe a nivel sanitario, por encima de todo, pero también lo será (lo está siendo) para la economía. ¿Cómo ha afectado este parón obligado a sus negocios?

— Como a casi todo el mundo, está claro. Hemos ido de cien a cero de un día para el otro, sin tiempo de prever nada. Ha sido como cuando enciendes o apagas la luz... Hemos pasado en un día de una vida normal a estar enjaulados, con la misma rapidez con la que enciendes o apagas la luz de tu despacho.

— Este año 2020 se presentaba muy bonito para usted a nivel deportivo, sobre todo. ¿Se plantea ahora aplazar todos sus proyectos para el próximo año o se plantea otros planes?

— El año todavía está empezando y no hay que darlo por perdido como hacen otros. Hay que seguir luchando e intentar salvar lo que se pueda, que es lo que la afición está pidiendo a gritos y espera de todos nosotros. Así que, no respondo a esa pregunta porque sería tirar la toalla, y por respeto a este deporte, a los miles de aficionados y a mí mismo, me niego a aceptar esa situación sin antes haberlo intentado todo. Aprovecho además la ocasión para apelar a la responsabilidad a la Federación Canaria de Automovilismo, por ser la máxima responsable, y al resto de Federaciones Interinsulares, a que se pongan las pilas y hagan su trabajo con la responsabilidad y seriedad que se espera de todos ellos. Y ya sé que algunas Interinsulares llevan tiempo haciendo cosas, e incluso últimamente la propia Federación Canaria de Automovilismo ha empezado a entender que el confinamiento no es sinónimo de vacaciones, así que un voto de confianza para ellos.

— Y en cuanto al año que viene...

— Pues pasará lo que tenga que pasar. Lo único que pido es disciplina, responsabilidad, dedicación, seriedad, etcétera, de todos aquellos que, por ocupar un puesto de responsabilidad en nuestro automovilismo, están obligados a defender con uñas y dientes este deporte. Y me gustaría añadir que si no se sienten capaces de hacerlo, o tienen otras prioridades que en estos momentos se podría incluso hasta entender, pero que por respecto se vayan a su casa y dejen paso a otras personas que puedan hacerlo y entiendan el verdadero significado de presidir o formar parte de una institución de esta importancia.

— Lleva décadas dedicándose al deporte del motor y de una manera muy apasionada. ¿Le queda todavía pendiente algo por hacer o conseguir en todo este mundo automovilístico?

— Me queda por conseguir lo que me proponga en ese momento. Cada año es diferente. Los pilotos son diferentes, los objetivos son diferentes, los coches son diferentes, uno mismo es diferente... Así que, no pienso en lo conseguido hasta ahora, me concentro en el objetivo que ahora nos hemos propuesto, que como ya nos vamos conociendo un poco, pasan por volver a ganar. Como saben, ir de excursión por la cumbre nunca ha sido mi estilo, así como tampoco escudarme en esa frase manía que ya todos conocemos que dice aquello de que «es que me estoy haciendo al coche»... Esa, desde luego, nunca va a ser ni será mi respuesta».

— Parecía que Auto Laca se iba a retirar de la competición pero, una vez más, llegó usted con un nuevo e ilusionante proyecto con un Citroën C3 R5 y ya está el coche comprado. ¿Por qué eligió este modelo?

— Auto Laca y Ángel Ramos ya son parte del ADN del automovilismo canario, así que aunque un día decidan retirarse, siempre seguirán con nosotros. En cuanto al modelo de coche que hemos elegido para la temporada de este año, ha sido porque pensamos que es el mejor para afrontarla, así que esperemos que la decisión haya sido la más acertada.

— ¿Y cómo lleva su preparación?

— Pues respecto a su preparación, Citroën hace siempre grandes coches y este no iba a ser diferente en esta ocasión. En lo que estamos trabajando Quique García Ojeda y el resto de nosotros, es en la puesta a punto del mismo, que es lo que toca. Estamos centrados en eso, con la experiencia de ambos, en especial la de Quique, intentar conseguir la mejor puesta a punto del coche, teniendo en cuenta las características de las carreteras canarias y mi forma de conducir.

— Nos gustaría saber su opinión sobre el futuro del automovilismo deportivo en Canarias. ¿Cuál cree que podría ser la solución para que este año no sea una catástrofe con todo este parón y el golpe económico que significará?

— Gran parte de esta pregunta ya te la he contestado en las respuestas anteriores, así que solo volvería a añadir lo siguiente: El que no esté preparado o no se sienta capaz de tirar para adelante en esta actual situación, que desde ya se haga a un lado y deje que otros lo intenten con la fuerza que requiere una situación de este tipo aunque se equivoquen. En cualquier caso, si después de intentarlo todo, las autoridades competentes no permiten que se hagan carreteras por el bien general, nunca sería una catástrofe, sería simplemente una situación adversa de la que habría que salir mucho más reforzado. Por eso digo, que ahora más que nunca se necesita de gente comprometida con nuestro automovilismo, sin más postureo.