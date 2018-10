El Arena, ante otro hito de su historia

No queda otra que adaptarse a este ritmo de competición infernal porque va a ser la tónica de toda la temporada. Todavía recuperando el aliento del tute de la semana pasada, el Herbalife tiene que hacer frente a tres partidos en cinco días. Bienvenidos a la Euroliga. Hoy toca recibir al Barça Lassa en la segunda jornada, un grande venido a menos en este torneo, pero que ya barrió a los claretianos en la primera jornada de Liga. Sin embargo, no servirá de nada mirar a lo hecho hasta ahora, que ha sido poco y mal, sino utilizar la ilusión que genera estar ante un año histórico para sacar fuerzas de la flaqueza. Van cuatro derrotas en cinco partidos, y en Europa llegó ya el primer repaso frente a uno de los grandes del continente como es el Fenerbahce. Pero todo se olvida en una fecha que pasará a la historia del baloncesto isleño.

El primer partido de la máxima competición europea en el Gran Canaria Arena no es moco de pavo. Y si se logra la gesta y la victoria se queda en la isla, la fiesta será doble. Aunque todavía no se haya conseguido nada. Ya solo estar aquí evidencia el crecimiento de un club que demuestra cada año que no tiene techo. Pero ahora, en su cima, hay que dar la cara. Y al margen de todos estos merecidos halagos por lo hecho para codearse con los mejores, la realidad es que el equipo no está bien. Los números no mienten. Y las sensaciones, tampoco.