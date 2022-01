Doctoral y Adargoma abren este jueves la jornada en Tercera

La Tercera categoría se inicia este jueves, a las 21.00 horas, en el sur de Gran Canaria, con el choque entre el Unión Doctoral y el Adargoma, dos equipos que todavía no han puntuado. Los locales salen sin destacados y el Adargoma cuenta con tres C, como son Alberto González, Yenedey Pérez y Jonathan González. A priori, son favoritos los de San José, pero el Doctoral ya le dio un susto al Estrella el pasado fin de semana y por ello no valen las confianzas.

Para este viernes hay programados tres encuentros. El propio Estrella recibe en Sardina al Santa Rita Autos Rosso, en un bonito duelo dado que ambos vienen de ganar su últimos compromisos. Es el choque más interesante de la jornada, salvo que los test de antígenos previos dejen a alguno de ellos en cuadro, como ya ocurrió en la anterior.

También el Almogarén Queso Flor de Valsequillo se enfrentará en su terrero al Tinamar de San Mateo, donde en principio deben lograr una victoria sin sobresaltos por la diferencia de potencial de ambas escuadras. En Cardones, los Guanches, que son los actuales líderes, se las verán con el Unión Sardina SPAR Gran Canaria, que tampoco cuenta con destacados, por lo que los locales parten en principio como favoritos.

Esta tercera jornada finaliza el domingo a las 12.00 horas en las Crucitas, donde el Unión Agüimes Cicar B, recibe la visita del Vecinos Unidos Agua de Firgas, en lo que será una luchada sin destacados y que promete estar igualada.

La Liga Regional Femenina

Por otro lado, la Federación Canaria, que todavía preside Francisco Rivero y tiene a Ismael Pérez como vicepresidente y secretario, emitió un comunicado confirmando la liga regional femenina, con 11 equipos inscritos, aunque aclara, sin decir su nombre, que hay uno que todavía no ha presentado las fichas, pero sí la inscripción.

A los diez equipos ya que informamos en su día: Rosario, Maxorata y Saladar de Fuerteventura; Tejina de Lanzarote; Santa Rita Autos Rosso, de Gran Canaria; Benchomo, Chacaica, las Adelfas y Guamasa, de Tenerife, ahora se añada el Unión Sur Yaiza de Lanzarote, que, según el comunicado, confirmó su participación el mismo día 5 de enero. En el mismo, también se establece que la Federación esta elaborando un calendario y las normas de esa futura competición regional. «La Federación procederá según el comunicado del 5 de enero». En esta misiva indicaba que el comienzo de la Liga estaba previsto para el 6 de febrero.

Sobre el caso Tenercina poco o nada dice y lo despacha con que «la Federación de Tenerife comunicó el día 21 de enero un calendario de una liga interinsular femenina con la Federación de La Palma, que no procede», sin aclarar los motivos por los que no se le permite al club palmero participar en la liga de Tenerife.

Algunas federaciones insulares y clubes siguen sin entender por qué no ha habido una reunión previa con las mismas y los equipos, no solo para tratar los posibles problemas de la liga regional, sino las ligas interinsulares, pues las dos previstas, organizadas y con calendarios publicados, no han sido autorizadas. Tampoco entienden como se permiten en categoría masculina una liga interinsular y en femenina no.