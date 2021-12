Mel dice que «no hay excusas» para la visita al Mirandés: «Tenemos que ir a jugar y a ganar»

En plena fase de coger velocidad, con tres jornadas acumuladas de puntos y buenas sensaciones, Pepe Mel quiere más de esta UD y poco le importa que mañana toque rendir visita a una plaza, Anduva, en la que jamás se ha podido sacar algo. No alcanzó nunca ni para empatar. Cinco visitas, cinco derrotas. Estadística demoledora que, lejos de encoger las expectativas, las amplifica en grado superlativo si se atiende a las palabras del entrenador, rotundo al advertir por anticipado que «no hay excusas» en la misión fijada para la cuarta jornada. «Hay que ir allí a jugar y a ganar . El Mirandés ha hecho las cosas bien con diferentes entrenadores y futbolistas y es un equipo eminentemente ofensivo. Es un campo que no se nos ha dado bien, por eso es un reto para nosotros, pese a que no somos favoritos contra el Mirandés. Debemos ir con versión de equipo serio, que sabe lo que hace y compite. Y no a esperar a ver qué hace el adversario, porque eso sería ser un equipo un poco triste. El objetivo es que prevalezca lo que podemos proponer».

«Debemos rebelarnos ante el historial de derrotas. Queremos revertir esa situación. Se lo he dicho a los jugadores, porque será un partido competido y difícil para los dos equipos. No sólo para nosotros», insistió a propósito de lo que aguarda en este compromiso.

Mel aseguró que, como acostumbra, ha sometido al adversario a un meticuloso estudio previo, lo que la ha permitido instruir de manera específica a sus jugadores: «Tenemos claro cómo se maneja el Mirandés y debemos hacer que ellos no sepan cómo nos manejamos nosotros. No podemos ocupar posiciones y estar quietos porque, entonces, siempre estaremos en inferioridad. Tienen una salida de balón muy clara, con un jugador que se desplaza siempre a la banda, Gelabert es su referente arriba pero retrasa su posición... Hemos visto sus situaciones tácticas. Pero tenemos que ser nosotros mismos en Anduva».

Cuestionado por Jesé, de momento uno de los futbolistas más destacados de la UD con dos goles y un rendimiento en crecida, se mostró satisfecho con la evolución que percibe en él: «Está saliendo el Jesé que queremos. Sabe que habrá partidos en los que no juegue de inicio. Lo hemos hablado y lo comprende. Dependiendo de nuestro plan de partidos, puede jugar en encuentros durante la última media hora, para que juegue en ventaja. Sadiku nos da unas cosas y Jesé otras. Tenemos delanteros de distintas características y es algo bueno».

Anticipó que, además del cambio obligado en el once que se impone con la baja de Moleiro, por su convocatoria con la sub-19, podría introducir más matices novedosos respecto al último equipo que se vio ante el Huesca («si Nuke está en la lista es porque puede jugar») y, ya en materia de recursos propios, celebró la renovación hasta 2024 de Pejiño («esperamos que se le acabe la mala suerte con las lesiones y haga más de treinta partidos buenos») y no dudó en asegurar que «hay mejor plantilla» que la del año pasado, algo que le aumenta la exigencia y responsabilidad: «Ahora lo que hace falta es que el entrenador se equivoque lo menos posible».