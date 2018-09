Diarra y Madala: sueños de grandeza en el ring desde Mali

No es África territorio de grandes boxeadores o tradición consolidada en el deporte del ring a la altura de otras disciplinas en las que sí ha dado campeones legendarios. Con todo, nombres como Dick Tiger, Azumah Nelson o Brian Mitchell pusieron en el mapa mundial la escuela de su continente décadas atrás. Y esa semilla, hoy en busca de sucesores contemporáneos, es la que empuja y motiva a dos púgiles nacidos en Mali, por avatares de la vida establecidos en Gran Canaria y que, bajo el magisterio genuino de Feluco, quieren abrirse paso. Moro Diarra (Kita, 1996) y Madala Tounkana (Kayes, 1996) se esmeran en exigentes sesiones en las instalaciones del Jet Canarias para poder cumplir sus sueños. Ambos cuentan ya con licencia e, incluso, el primero ha debutado. Con la bendición de su entrenador y mentor, incansable en la captación de talento, ejemplifican el camino de superaciones y sacrificios que tendrán que sortear en su empeño de triunfar. Patriotas con la tierra que les vio nacer, también son agradecidos con la isla que les ha acogido. «Vinimos de otro país, pero aquí nos sentimos como en casa, somos dos canarios más», coinciden.

«Son dos portentos físicos y, además, ponen sacrificio, constancia y humildad. Eso es clave para llegar lejos en el deporte y en la vida. Trabajan en la hostelería, un oficio duro, de largos horarios y que desgasta. Pero siempre sacan tiempo para venir al gimnasio. Les he dicho que no pueden rendirse. Y tanto Diarra como El Tigre (apodo de Madala) lo han asumido de una manera ejemplar», expone Feluco cuando se tiene que referir a dos de los pupilos en los que más esperanzas ha depositado.

Los aludidos asienten con disciplina. Tienen interiorizadas las claves y saben que todo depende de ellos. «Amo el boxeo. Desde la primera vez que me puse los guantes me dije que quería seguir, que quería mejorar en todo lo posible. Lo de poder participar en peleas ya fue cosa de Feluco. Supuso una gran motivación para mí», admite Diarra, cuya última actuación se saldó con derrota. «Perdió porque quiso, porque se confió. Si sale centrado tendrá pocos que le hagan competencia en el peso medio», tercia Feluco. El Tigre, por su parte, comparte pálpitos y aspiraciones a la espera de que le llegue la hora del debut. «Siempre estoy atento a lo que me dice Feluco, le obedezco en sus instrucciones, me fijo en otros compañeros. Como ocurre con Diarra, el boxeo me enganchó y no quiero dejarlo, aunque sé que voy a tener que darlo todo para ser algún día profesional», expone con descaro este púgil de categoría wélter.

Todo lo que son, talentos en ciernes, como lo que pueden ser, «buenos campeones si continúan dando pasos hacia adelante», apunta Feluco, reside tanto en el cuerpo como en la mente. «No todo es fuerza en el ring, hay que ser inteligente, saber esperar tu momento», desliza Diarra. El Tigre sonríe: «Con lo que nos enseña Feluco, seguro que aprendemos todos los trucos».

Es mencionarles la bandera de Mali y la posibilidad de representarla en competencias internacionales y el rostro se les ilumina. «Cada noche me acuesto pensando en dar el máximo para que me llegue ese momento. Incluso ya le he dicho a amigos míos que lo lograré», insiste Tounkana. «Sería un orgullo. Queremos que ocurra y tenemos que aprovechar la oportunidad que tanto Feluco como Jet Canarias nos han brindado con toda la ayuda que nos prestan. Todo lo que hagamos será poco para agracerles tanta generosidad», zanja Diarra.