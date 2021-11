Devoción bajo la mirada de un maestro El gimnasio de Agustín Reyes, eminencia del ring y activo a sus 89 años, acoge sesiones de nivel de varios púgiles que no se rinden pese a la covid

La vida sigue tratando de ser igual en el boxeo canario, misión que no ha sido fácil en tiempos de pandemia, veladas suspendidas e incertidumbres mayúsculas. Continuar acudiendo al gimnasio a hacer comba, sombra y guantes sin tener horizontes definidos ha puesto a prueba la madurez y constancia de los púgiles, obligados a mantener rutinas espartanas a la espera de que les fijen combates oficiales. « Es de admirar que, con la que está cayendo, le pongan tanto entusiasmo porque no todos son profesionales y esto les cuesta tiempo, dinero y un sacrificio personal enorme. No fallan nunca y lo dejan todo», asegura Agustín Reyes, entrenador nacional que, con 89 años a sus espaldas, de esto sabe un rato.

Que un catedrático como Reyes hable como habla de los deportistas que se acercan a diario al ring que lleva su nombre, situado en las dependencias del polideportivo Juan Beltrán de Cruz de Piedra, supone ya una carta de presentación inmejorable para cuatro de los protagonistas que representan al gremio. Zeus de Armas, Marcos Ortega, Zebensuí Martín y Pacheco Trujillo le están poniendo devoción a su pormenorizado plan de trabajo. Los dos primeros, ya fuera del ámbito amateur, esperan, en el mejor de los casos, volver a escena a comienzos de marzo, integrando carteles de enjundia y en tierras peninsulares. Zeben y Pacheco, por su parte, miran a la Liga Regional que se pretende realizar durante 2021 como una iniciativa federativa para estimular a los prospectos de la tierra.

Pese a que el calendario, de momento, no ofrece respuestas, aquí nadie busca coartadas para dejarse ir o rebajar la intensidad. «Nos ejercitamos como si la pelea vienese ya en camino, en unos días. Cuidamos el peso y mantenemos una disciplina absoluta. Aquí está prohibido venirse abajo», convienen los protagonistas, quienes se brindan todo tipo de ánimos para sobrellevar, de la mejor manera, una espera que que digieren con buen espíritu. De hecho, en el caso de los profesionales, Zeus y Marcos, han puesto su destino en manos de la promotora Canarias Mánager Boxing Promotions, con la que han firmado contrato para abrir horizontes y ser nombrados aspirantes oficiales al campeonato de España de sus respectivas categorías.

Distintos horizontes que no cambian el empeño que comparten, apoyándose unos a otros sin descanso, conscientes de que la clave reside, precisamente, en resistir, en no abandonarse ante las extremas dificultades que han de sortear para honrar una disciplina a la que se dedican en cuerpo y alma. Actitud que no variará si, por imperativo sanitario, se vuelven a cerrar los gimnasios. Ellos ya han avanzado y tienen ultimado un plan detallado de entrenamiento en casa si, al final, deben entrenarse por separado.