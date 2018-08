Desde Japón persiguiendo un sueño

El ITF DISA Gran Canaria encara hoy las semifinales del torneo, que ha reunido en la isla a más de medio centenar de jugadoras extranjeras, que han aprovechado el circuito para disfrutar también fuera de la cancha de las bondades de las Afortunadas. Este es el caso de las tenistas japonesas Minori Yonehara, Anri Nagata y Ramu Ueda, que forman parte de uno de los grupos más numerosos del torneo, ya que bajo esta bandera se han enfrentado en las pistas del Open Gran Canaria Nosolotenis cerca de una decena de niponas.

El papel de las asiáticas en el campo se ha visto en los últimos días, con encuentros en individual y dobles que han defendido sobre la tierra batida. Entre los partidos que han protagonizado la delegación nipona destacó el duelo entre Anri Nagata y Eva Guerrero y el encuentro entre Ramu Ueda, que se enfrentó a la española Yvonne Cavalle-Reimers, en la jornada del martes con la paraguaya Montserrat González, y en dobles con su compañera Minori Yonehara contra la pareja hispano-venezolana de CavalleGamiz. Yonehara también peleó por la victoria contra la semifinalista del torneo en fase previa Irene Burillo, así como contra la danesa Elena Jamshidi.

A pesar de que el viaje desde Japón a Gran Canaria en algunos casos les ha supuesto más de 24 horas de aviones y traslados, las jugadoras del archipiélago del Pacífico aseguran estar encantadas de estar aquí y muy felices de vivir esta experiencia, no solo del torneo sino también en la isla. «Aprovecharemos para visitar todo lo posible», ha comentado Minori Yonehara, «las horas de viaje han valido la pena y estamos muy contentos de habernos decidido por el ITF DISA Gran Canaria por primera vez, ya que es un destino que no conocíamos y un nuevo torneo para nosotras que nos ha dado unos puntos para el WTA», ha señalado. Yonehara, al igual que sus demás compañeras, disfrutan actualmente de Gran Canaria con acompañantes y familias, que han aprovechado la ocasión para compartir tiempo entre el tenis y la playa. La comunidad del tenis japonés ya ha visitado Las Palmas de Gran Canaria, Puerto Rico y Maspalomas, aunque aseguran que no descartan salir a otra isla.

Aunque de los lugares visitados hasta ahora, las jugadoras niponas se decantan por Maspalomas, su playa y las grandes dunas del parque natural como su rincón favorito hasta el momento.