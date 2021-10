BALONCESTO Las desconexiones defensivas han coartado al Granca en sus últimas citas Ha sufrido parciales que luego no ha podido remontar. El Barça le endosó un 17-31 en el primer cuarto, y el Monbus un 32-19 en el tercero

Las dos derrotas seguidas del Herbalife Gran Canaria, ante Barça y Monbus Obradoiro, tienen algo en común: un parcial alto en contra que luego no ha podido remontar. Ante la escuadra catalana, los amarillos sufrieron un 17-31 en el primer cuarto, y en Galicia fue un 32-19 en el tercero. Desconexiones defensivas que han coartado a un grupo claretiano aún con muchas opciones de alcanzar puesto de Playoff si logra paliar ese aspecto.

Recibir más de 30 puntos en un solo cuarto suele se sinónimo de derrota en la Liga Endesa. Y así ha sido en las dos últimas citas del Granca, a remolque tras esos dos parciales. Aunque su respuesta luego ha sido notable, a los amarillos no les ha valido para ganar.

Y en ello se centra esta semana para no volver a desconectarse en la que será otra cita clave. La visita del Hereda San Pablo Burgos, mucho mejor colocado para lograr el reto gracias a sus 19 victorias, se torna vital en los intereses amarillos, teniendo en cuenta las jornadas que restan (seis) para se finiquitar la fase regular. Un Burgos que se presentará en el Arena con dosis extras de motivación tras su triunfo en el Buesa Arena, donde los de Joan Peñarrolla lo bordaron ante Baskonia (83-94).

«Los dos siguientes partidos van a definir bastante cómo vamos a pelear, o por qué puesto», aseveraba Fisac justo antes de encarar la cita en Galicia. Teniendo en cuenta que en el primero no se ha sumado, la visita de este domingo (12.00 horas) del Burgos puede significar, aunque no sea definitivo, la posibilidad de decir casi adiós al último reto de la temporada. Y en ello se centra el equipo para que no sea así. Los de Fisac preparan desde hoy a conciencia la importante cita ante un rival que, con un nuevo triunfo, podría dar un golpe sobre la mesa casi definitivo para sellar su billete a la siguiente fase.