Derbi de altura con la Copa de fondo y La Palma muy presente

Y llegó el primer derbi del curso. Uno de altura y con público. Ese que enfrenta este sábado (19.45 horas, Movistar Deportes, dial 53) al Lenovo Tenerife y CB Gran Canaria, los dos equipos canarios que junto a Real Madrid Y Barça (9 victorias) ocupan en estos momentos, con 7 triunfos, las plazas de cabezas de serie para la próxima Copa del Rey en Granada.

La ciudad andaluz, que acogerá en febrero la cita, se pondrá un poco más a tiro aún para el ganador de la primera batalla isleña. Un primer reto reservado siempre para los ocho primeros al término de la primera vuelta.

Y pese a que muchos no lo verán así, se presenta el grupo tinerfeño con un punto más de favoritismo. No por estadísticas, como ocurrió el curso pasado, ni por capricho, pero sí por cuestiones tangibles. Para empezar, juegan en su guarida, en un Santiago Martín que si no se llena estará cerca de hacerlo. Un plus del que agarrarse siempre en los momentos claves de una batalla que se presenta más igualada que de costumbre por lo exhibido hasta ahora por ambas escuadras.

Cualquier detalle ayuda, y el Lenovo, aunque por pura cuestión de basket-average, también cuenta con ese pequeño empujón moral, además de tener el músculo más fresco y con más tiempo para preparar el partido por aquello de descansar en su competición europea.

Y, para rematarlo, está la cuestión física de las plantillas donde, otra vez, sale más perjudicado el Gran Canaria. Sin problemas físicos para el Canarias, cuentan los claretianos con muchas dudas en la participación de hombres tan importantes como Albicy, Brussino o Stetic.

Ninguno de ellos estuvo en la cita de Turquía del pasado miércoles. El base galo es el que peor lo tiene para vestirse de corto, ya que sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna izquierda y, en palabras del propio Porfi Fisac está «casi descartado». En cuanto al alero argentino y al pívot esloveno, reconoció el propio entrenador jefe de los grancanarios que uno de los dos sigue siendo positivo por la covid, y aunque podría llegar a la cita si el último test lo permite, está claro que sus rendimientos no serán, en cualquiera de los dos casos, al cien por cien.

Así las cosas, tiene más motivos para sonreír Vidorreta, un técnico de los laguneros que, sin embargo, evitó cualquier tipo de favoritismo de los suyos en su análisis previo del duelo, consciente de las dificultades en las que les va a poner un Granca crecido este año y con dinamita de sobra para sobreponerse a las adversidades, como ha demostrados en sus últimas citas.

Tampoco se excusa Fisac en los contratiempos, y avisa a los suyos de que habrá que rendir al límite y un poquito más para derrotar a un rival de empaque en una guarida y cita siempre marcada en rojo en su calendario.

Rivales en la cancha, en lo que sí se han puesto de acuerdo Canarias y Granca es en su solidaridad con La Palma y sus damnificados por el volcán. Son numerosas las acciones en ese sentido que se han puesto en marcha alrededor del duelo para que, independientemente del resultado final, sirva, aunque sea por un momento, para sacar una sonrisa a todos los hermanos palmeros y palmeras que tan mal trago están pasando en estos momentos por el infausto volcán.