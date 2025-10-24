Deportes abre la convocatoria de ayudas a deportistas individuales por valor de 243.700 euros La partida cuenta con una bolsa adicional de 100.000 euros para incrementar el número de beneficiarios | Las ayudas reconocerán los méritos deportivos obtenidos entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 | Las entidades pueden presentar sus solicitudes hasta el 7 de noviembre a través del Portal de Subvenciones del IID

El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria ha abierto la convocatoria de subvenciones dirigidas a deportistas individuales que hayan obtenido resultados destacados en competiciones de alto nivel durante el último año. La dotación inicial de esta línea asciende a 243.700 euros, con la posibilidad de ampliarse en 100.000 euros adicionales, con el objetivo de aumentar el número de deportistas beneficiarios y reconocer el esfuerzo de quienes representan a la isla en el ámbito regional, nacional e internacional.

Podrán optar a las ayudas los deportistas nacidos en el año 2011 o en años anteriores, es decir, aquellos que tengan 14 años o más, siempre que hayan alcanzado un resultado meritorio en una competición de carácter oficial y en una modalidad que no se considere deporte de equipo. Asimismo, se contempla la participación de parejas, tríos o cuartetos en disciplinas que, aun siendo colectivas, no forman parte de deportes de equipo, como es el caso de la vela o el piragüismo.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, destacó que esta convocatoria «reconoce la constancia, el esfuerzo y la excelencia de quienes, con su trabajo diario, representan los valores del deporte grancanario dentro y fuera de la isla».

El periodo de cómputo de los resultados abarca desde el 18 de noviembre de 2024, fecha de la anterior convocatoria, hasta el momento actual. Como novedad, esta edición incluye a los deportistas máster, quienes tendrán la posibilidad de acceder a las ayudas mediante la aplicación de un factor corrector del 0,40, con el fin de garantizar un equilibrio justo entre categorías.

Cabe señalar que el sistema de valoración contempla varios factores correctores que garantizan una distribución equitativa de las ayudas. Entre ellos se ponderan aspectos como el carácter olímpico de la modalidad, la presencia de deportistas grancanarios en competiciones internacionales, la participación femenina, el número de licencias federativas o el hecho de que el mérito haya sido obtenido en categoría absoluta. De este modo, se busca reconocer de manera justa el valor deportivo y la contribución representativa de cada disciplina.

En este caso, el máximo responsable del IID, indicó que «esta es una línea ya promovida desde hace años y que entra dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del IID, que contempla ayudas no sólo para los deportistas a nivel individual, sino también para el deporte base, los deportes autóctonos y los deportes adaptados».

Asimismo, Romero subrayó que la convocatoria «da un paso más en materia de igualdad y equidad, incorporando factores de corrección que garantizan un reparto equilibrado y justo de los recursos públicos».

Las entidades y deportistas interesados podrán presentar hasta el 7 de noviembre sus solicitudes a través del Portal de Subvenciones del Instituto Insular de Deportes: https://subvenciones.grancanariadeportes.com.