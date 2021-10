El deporte vernáculo de La Palma le planta cara al volcán de Cumbre Vieja

El volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, ha asestado un duro golpe a la lucha canaria en la isla. Tras la pandemia, viene esta desgracia natural que ha tocado muy de cerca a luchadores, directivos, aficionados, patrocinadores y al club Tamanca Las Manchas, donde le ha hundido el techo del terrero.

A pesar de todo lo vivido, la gente de la lucha se ha confabulado para que el volcán no se salga con la suya, y se han rebelado contra la desgracia para acordar empezar la competición ya el 17 de diciembre, como muy tarde.

El terrero Camilo León de Los llanos de Aridane, además, sirve de refugio en los primeros momentos para los desalojados y de comedor para los necesitados, siendo un signo más de que no podrá con el vernáculo deporte.

Tras coordinarse todas las partes, la actividad luchística se iniciará el próximo 17 de diciembre en la Isla Bonita

Parte de la semana la hemos pasado en la isla bonita para conocer de primera mano la reacción contra un río lava que ya ha sepultado muchas ilusiones. A pesar de ello, para las fotos, conseguimos arrancarles una sonrisa, aunque la tristeza la llevaban en el interior.

Medianito IV

Sacar una sonrisa al aficionado

El puntal B palmero, Ricardo Rodríguez Medianito IV regresaba a su casa tras casi veinte años luchando por el resto de Canarias. Ahora trabaja para el Ayuntamiento de El Paso, ayudando a los damnificados. En el campo de futbol de dicha localidad hablamos con él. «Ha sido desastroso. Nadie se esperaba el daño que está haciendo. Muchas familias se han quedado sin nada, se han tenido que marchar con lo puesto y dejando una vida, recuerdos, donde han nacidos sus hijos, y en un momento lo han perdido todo. Por aquí aparecen muchas familias en estado de shock», dice.

El Ayuntamiento de El Paso está haciendo un gran trabajo con Sergio, el alcalde, a la cabeza, buscando donde pueden ir y luchando para que las ayudas lleguen, ya que solos no van a poder salir adelante. A nivel personal todavía no le ha afectado. «Tengo una nave donde guardo cosas de construcción, y entre amigos sacamos ocho camiones cargados, porque no sabemos qué va a pasar. Está en riesgo y por eso más vale quitarlo ya. Es duro ver amigos, familiares, que lo han perdido todo y que han de empezar de cero», narra el luchador.

Medianito IV será el puntal del Tamanca Las Manchas, el equipo más afectado. «Después de 18 años, el Tamanca me dio la oportunidad de volver a mi isla y tengo mucha ilusión en que podamos regresar pronto. Quiero pisar el terrero y poder sacar una sonrisa y dar alegría a esa afición de Las Manchas y de La Palma en general, con todos los equipos de la isla, para que mientras estén en la grada se olviden de este monstruo que ha hecho mucho daño a la isla. Todos mis compañeros luchadores tenemos que intentar que ese momento en los terreros estén distraídos, pasándolo bien y olvidando el desastre», asevera el canario.

Fina Rodríguez. / P. R.

Fina Rodríguez

«La lucha es necesaria»

En Tazacorte quedamos con la presidenta de la federación insular de lucha, Fina Rodríguez. «Como palmera esto ha sido un golpe muy grande. La isla es una casa, y aunque no te afecte directamente tienes amigos, familia, gente conocida que lo está pasando muy mal y eso no se puede ignorar. Ahora, ya me toca más de cerca porque ha llegado a los barrios de Tazacorte y mis compañeros de trabajo están preocupados, porque pueden perder sus casas, sus fincas, las casas de sus padres, y tú los acompañas en la incertidumbre, la tristeza... Estás segura que al día siguiente en el trabajo oirás que se ha llevado la casa o la finca de un compañero, de un amigo y se te encoge el corazón más», comenta.

La lucha ha sido maltratada por el volcán. «Pues sí. Al Club de Lucha Tamanca de Las Manchas, que es un barrio de pura lucha, donde hay luchadores, directivos, aficionados que han perdido sus casas, sus fincas... ¿Qué luchador de cualquier equipo no tiene a alguien que le ha afectado? Ha hecho mucho daño y está siendo muy duro», añade.

El Tamanca puede perder hasta el terrero. «He hablado con el concejal de Deportes del Paso y cuando se permita por el volcán se rehabilitará el terrero. Aunque sea en otro sitio se buscará una solución para que luchen», dice.

Los palmeros quieren luchar sea como sea y se rebelan contra ello. «Pues sí, aunque hay gente ahora muy afectada, el sentir general es que tienen ganas de lucha, que no van a poder con ellos y que es necesario. La lucha es ahora un aliciente por lo que haremos lo que esté en nuestra mano para que el volcán no la remate en la Palma», sostiene.

La hoja de ruta la tienen clara. «En octubre tramitaremos las licencias, y hemos decidido que en noviembre se empiece a entrenar. El 10 o 17 de diciembre se empezará la competición, quiera el volcán o no», ratifica.

Alejandro Afonso

«Es una gran noticia»

Mientras, el puntal A palmero, Alejandro Afonso, estaba ya un poco más animado después del duro palo que se ha llevado a nivel personal. Tomando un café en Los Llanos, nos contaba sus impresiones. «Me ha tocado la cara amarga . Mi hermana ha perdido su casa, mi padre su proyecto, su bodega, su terreno, su finca de plátanos y hemos pedido el 70% de todo. Lo que deseo es que empiece la lucha para distraerme, hacer lo que me gusta y, dentro de lo que cabe, hacer un poco normal el día a día», estima.

Se le ilumina la cara cuando habla ya de las fechas para empezar. «Es una gran noticia que la federación decida empezar ya y con muchas ganas. El 20 de noviembre voy a la lucha benéfica en Gran Canaria y con ganas de que den el pistoletazo de salida».

La lucha solidaria es bien recibida. «Contaron conmigo y me hubiera molestado si no lo hubieran hecho. Para mí es una gran noticia», relata con emoción.

El palmero tenía claro que se iba a enfrentar a la desgracia con coraje. «Ni cinco volcanes van a poder conmigo. Si lucho en un terrero también lo haré en la vida. Es una piedra más que me pone en el camino, no será la última, pero intentaré saltarla, bordearla. No voy a permitir que el volcán la cambie más», añadió.

Jorge Gómez

«Remar en la misma dirección»

Otro afectado por el volcán ha sido el presidente del club de Las Manchas, Jorge Gómez, ahora alojado en un hotel de Fuencaliente con su familia, y hasta allí nos desplazamos para sacar sus impresiones. «Para mí ha sido la ruina ya que he perdido la casa y las fincas de plátanos de lo que vivo; se las está llevando todas. Tengo un hijo de un año y una niña de nueve. Mis padres son mayores y, para agravarlo, a mi padre le dio un principio de ictus tres días después de que empezó todo, y además tiene leucemia. Son muchos golpes seguidos», relata.

Para terminar de rematarlo, al inicio del volcán recibe la notica del hundimiento del techo del terrero de su club. «En la lucha mato el nervio, mato todo y vemos que no tenemos terrero, pero nos queda la ilusión y hay que tirar hacia adelante, no va a poder con nosotros. Hay días que deseas desaparecer, pero me toca hacerme fuerte ya que ni mis padres, ni mis hijos, pueden verme hundidos; saldré adelante».

Que se inicie la lucha será balsámico para todos. «Tenemos claro que si no empezamos en diciembre los equipos pueden desaparecer. Para luchar nos han ofrecido muchos campos, pero será cuestión de planteárselo por el tema de las comunicaciones, la economía», aclara Gómez.

El equipo va a tener problemas también con los patrocinadores. «Teníamos varios del Valle, que lo han pedido todo y no podrán ayudarnos. Ahora hay que remar todos en una dirección, ya sea luchadores, directivos y políticos. Si amamos la lucha, ahora hay que bajarse el sueldo para salir por el bien de la lucha, si no es imposible. Teníamos un proyecto firme, pero ahora no sabemos, porque medio barrio está sepultado. También con la base, pues teníamos niños de muchos lugares, pero esos niños tendrán problemas para entrenar. Hay que ver que opciones hay y elegir las mejores. La lucha va hombro con hombro, y entre el covid-19 y esto no podemos dejarla abandonada o la perdemos», finalizó.